Política

Consulta en Cataluña

Rajoy: 'La consulta es contraria a la Constitución así que no se hará'

Redacción

27/12/2013

El presidente del Gobierno insiste en que dedicará "todos" sus esfuerzos a intentar evitar la consulta catalana anunciada para el 9 de noviembre.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado una vez más este viernes que no se celebrará la consulta soberanista en Cataluña, una iniciativa que considera que sólo genera "incertidumbre, inestabilidad y fractura social".



"Esa consulta es contraria a la Constitución, por tanto, no puede celebrarse. Lo que algunos pretenden, y no pueden conseguir, dañaría enormemente a toda España, pero especialmente a Cataluña", ha sentenciado Rajoy en rueda de prensa en Moncloa para hacer balance del año.



Por ello, el jefe del Ejecutivo ha prometido que trabajará "sin descanso para defender un modelo de convivencia" que, según ha remarcado, ha proporcionado a España "el mayor periodo de estabilidad y desarrollo democrático" de su historia.



"Dedicaré todos mis esfuerzos para evitar que los catalanes y el resto de españoles se vean perjudicados por una iniciativa que sólo ha conseguido generar incertidumbre, inestabilidad y fractura social", ha subrayado.

Rajoy ha recordad al presidente de la Generalitat, Artur Mas, que no le puede pedir que "haga una cosa que no puede hacer", en referencia a que disponga de la "soberanía nacional" que corresponde a "todos los españoles".



El presidente del Gobierno ha dicho que está "dispuesto a hablar con todo el mundo", algo que ha puntualizado "siempre ha hecho", pero ha precisado que no se le puede pedir algo que no puede hacer.



Ha comentado que eso "lo sabe quien decidió abrir un camino" sabiendo cual era su respuesta.