Política

Entrevista en la BBC

Mas: 'No se puede parar un movimiento democrático y pacífico'

Redacción

20/01/2014

El president de la Generalitat ha reclamado al Gobierno español que actúe "con la misma mentalidad" que el británico y permita el referéndum.

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha explicado en una entrevista a la BBC que el Gobierno español no podrá convencer a los catalanes de que no tienen derecho a votar porque "no se puede parar un movimiento democrático y pacífico".

En un reportaje realizado por la cadena británica bajo el título '¿Por qué los catalanes independentistas envidian a Escocia?', Mas ha explicado que le gustaría que el Estado actuara "con la misma mentalidad" que el británico y permitiera el referéndum.

"Nuestro objetivo es alcanzar un acuerdo, pero la diferencia es que en España, el Gobierno central dice que no tenemos derecho a votar, ha remarcado.

Mas ha señalado que aunque el Gobierno de Mariano Rajoy esgrime que es una consulta ilegal, la Generalitat ha identificado los cinco marcos legales posibles para organizarla.

Por eso, se ha mostrado bastante convencido de que al final "el Gobierno español reaccionará de alguna manera", y en caso de que no sea así, ha planteado la convocatoria de elecciones plebiscitarias, como tarde en 2016.

En el reportaje, el periodista Alan Little enfatiza que la comunidad catalana aporta "mucho más de su porcentaje de población" en impuestos, algo que señala como motivo del aumento del independentismo.

El programa se refiere al pueblo de Sant Pere de Torelló (Barcelona) como el primero en declarar territorio catalán libre "un rechazo simbólico a la herencia española, a favor de una identidad catalana explícita".