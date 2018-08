Política

El Gobierno Vasco persistirá para lograr 'el final ordenado de ETA'

21/01/2014

El Ejecutivo reconoce que no ha logrado el final ordenado de ETA que pretendía con la propuesta de paz que entregó a la izquierda abertzale en octubre, pero afirma que persistirá en su objetivo.

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha reconocido que el Ejecutivo no ha logrado "el final ordenado de ETA" que pretendía con la propuesta de paz que trasladó el pasado mes de octubre a la izquierda abertzale, pero ha asegurado que persistirá en su objetivo.



Según ha apuntado, esta propuesta, de la que tenían conocimiento otras formaciones políticas, "no ha tenido el resultado inicialmente deseado porque no se ha producido el final ordenado de ETA que el Gobierno pretendía".



"Pero el Gobierno no renuncia a su propósito de seguir intentándolo y poner en marcha iniciativas con esta finalidad. El objetivo no se ha alcanzado hasta el momento, pero la iniciativa sigue siendo válida y sigue teniendo vigencia", ha aseverado.

Además, Erkoreka ha rechazado la posibilidad de que se prohíba a los miembros de ETA excarcelados concurrir a procesos electorales como candidatos de partidos políticos porque supondría dar "pasos atrás".

Sobre este tema, el dirigente de Sortu Joseba Permach ha pedido al Gobierno vasco "responsabilidad y altura" para "buscar mutuamente" la consolidación de la paz.

Además, Permach ha considerado "una absoluta irresponsabilidad política intentar hacer trabajo político en base a filtraciones" y, ha pedido al conjunto de las formaciones, y en especial al Ejecutivo vasco, que "actúe con responsabilidad y que esté a la altura de las circunstancias políticas".

Por su parte, el portavoz del PP vasco, Borja Sémper, ha emplazado al Ejecutivo a que asuma de una vez que el Estado de Derecho "no dio nada a ETA cuando mataba y no va a dar nada a ETA ahora por dejar de matar", y ha lamentado que los nacionalistas sigan dejándose "seducir" por la izquierda abertzale.



Sémper ha considerado "sorprendente" que el Ejecutivo vasco pida a la izquierda abertzale "cosas de sentido común como el que una organización terrorista e ilegal se desarme, que es lo mínimo que se puede exigir en democracia, y ofrezca a cambio concesiones en materia penitenciaria que no se van a producir nunca".



El PSE ha eludido realizar análisis público alguno sobre esta noticia y se ha limitado a anunciar que pedirá al Gobierno Vasco a través de una iniciativa parlamentaria el contenido del documento que hizo llegar el pasado mes de octubre a la izquierda abertzale.

Reunión con Rajoy

Por otro lado, Erkoreka, ha denunciado "los retrasos sistemáticos" que existen por parte del presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, a la entrevista que ya le solicitó el pasado mes de diciembre el lehendakari, Iñigo Urkullu, y le ha recordado que hay temas que necesitan "un desbloqueo" y una respuesta "urgente", al margen de los que se refieren la paz y la convivencia, como el del Cupo, el Tren de Alta Velocidad o las transferencias pendientes, entre otros.



En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Erkoreka ha destacado que Urkullu "sigue a la espera" de una contestación y ha subrayado que, "si hasta ahora, era conveniente que esa reunión se celebrase con cierta premura", ésta "no ha fenecido y sigue con la misma firmeza que hasta ahora".



Además, ha recordado que las cuestiones que integran la agenda de asuntos pendientes que han de ser abordadas en esa reunión, trascienden de los que tengan estrictamente que ver con el ámbito de la paz y la convivencia".



Según ha precisado, "hay muchos asuntos que requieren de una respuesta urgente de asuntos vinculados con la gestión ordinaria del Gobierno, relativos, por ejemplo, al cálculo y negociación del Cupo, a las transferencias pendientes, a la legislación recentralizadora en la que insiste el Gobierno central,a la gestión del TAV, y a la gestión del nudo concreto vinculado con Bergara y Elorrio".