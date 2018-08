Política

Con una carta

Vidal-Quadras deja el PP tras 30 años de militancia y desencuentros

Redacción

27/01/2014

El vicepresidente del Parlamento europeo ha enviado una carta a Mariano Rajoy, anunciándole que deja el partido por diferencias con la dirección.

Noticias (1) Vox aboga por acabar con el modelo autonómico

El vicepresidente del Parlamento Europeo y veterano 'popular' Alejo Vidal-Quadras ha enviado una carta al presidente del PP, Mariano Rajoy, anunciándole que deja el partido por diferencias con la dirección y denunciando que sus intentos de "discutir constructiva y lealmente" se han "topado invariablemente con el silencio y la indiferencia".



"Yo no he cambiado, ahora me encuentro obligado a irme para seguir en el mismo sitio", afirma el eurodiputado en un vídeo publicado en Internet en el que recalca que él siempre ha "defendido los mismos valores, las mismas ideas" y las políticas que en cada momento ha considerado adecuadas para la sociedad.



Vidal-Quadras, que en los últimos años acumula un largo historial de desencuentros con la dirección del PP, dice que la decisión de darse de baja del PP "ha sido dolorosa pero inevitable" y la justifica en que desde que el actual Gobierno tomó posesión en enero de 2012 difiere de él en su diagnóstico de la crisis "múltiple y produnda que atraviesa España" y que define como "económica, institucional, moral y unidad nacional".



"Las soluciones que en mi opinión deberían aplicarse para superarla no sólo son distintas a las del Gobierno sino que en cuestiones esenciales son contrapuestas", reconoce Vidal-Quadras y acto seguido lamenta que aunque ha intentado "reiteradamente discutir constructiva y lealmente" con la dirección del partido sólo ha encontrado "silencio e indiferencia".