Política

Nuevo tiempo político

Ortuzar: 'No hace falta una política antiterrorista, sino una de paz'

Redacción

28/01/2014

El presidente del EBB del PNV achaca a la 'falta de diálogo entre Euskadi y Madrid' la demora de la reunión Rajoy-Urkullu.

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha subrayado que en esta "nueva etapa", no hace falta "un política antiterrorista, sino una política de paz". Además, cree que la reunión entre el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el presidente del Gobierno del PP, Mariano Rajoy, "se ha demorado demasiado" porque "falta diálogo entre Euskadi y Madrid".

En una entrevista concedida a los desayunos de TVE, Ortuzar ha afirmado que, conociendo a Rajoy y a Urkullu, la entrevista que mantengan ambos "la van a hacer con discreción".

"A mí me gustaría que fuera cuanto antes. Se ha demorado más de lo necesario y es verdad que, entre Euskadi y Madrid, falta diálogo, y nosotros venimos insistiendo en que, en que, para avanzar, hace falta un diagnóstico común, hasta para evaluar cuáles son las discrepancias".

En este sentido, ha destacado que, "seguramente", no verán "el cien por cien de la situación igual", pero se ha mostrado convencido de que se podrá llegar "a un diagnóstico común compartido mínimo, que permita hacer cosas y avanzar".

"Las políticas del pasado no sirven"

Respecto a la paz y la convivencia, el presidente del EBB ha señalado que "hay que desarmar el lenguaje" en esta "nueva etapa". Por ello, ha destacado que "las políticas del pasado no sirven para afrontar el futuro". "Ya no nos hace falta política antiterrorista, Euskadi necesita política de paz, porque ya no hay terrorismo", ha aseverado.

Asimismo, ha asegurado que el PNV pide a Mariano Rajoy una política penitenciaria "distinta", pero ha puntualizado que no pide "ningún cambio legislativo".

En este encuentro, además de hablar del final de ETA, también se expondrá "el nuevo estatus político para Euskadi", para lograr una reforma estatutaria y que concluya en un referéndum. "Pero es lo que dice la Ley", ha aseverado.