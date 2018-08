Política

Quiroga: 'La obligación del PP es evolucionar'

Redacción

29/01/2014

Cree que, desde hace años, hay una campaña para ''poner en solfa'' la determinación de Rajoy contra ETA. Espera que el presidente del Gobierno y Urkullu se reúnan cuanto antes.

La presidenta del PP vasco, Arantza Quiroga, considera que, "por intereses", desde hace unos años, "hay una campaña por tierra, mar y aire para poner en 'solfa' la determinación contra ETA" del Gobierno de Mariano Rajoy, aunque ha admitido que también hay personas que "no quieren evolucionar". "Pero nuestra obligación es evolucionar", ha asegurado.

En una entrevista concedida a 'Los Desayunos de TVE', Quiroga ha dicho que espera que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el lehendakari, Iñigo Urkullu, se reúnan cuanto antes para "poner en marcha la operación" de liderar el fin de ETA, en la que también debería estar el partido socialista. En este sentido, cree que el lehendakari "da bandazos" y le ha advertido de que se equivocará si busca "el rédito político y la cuenta de resultados".

Así, ha pedido unidad para "reivindicar" que se ha derrotado a ETA, porque "no se sostiene" que, llegado este momento, se afirme que la banda "ha ganado porque está en las instituciones".

La máxima representante del PP vasco ha considerado que, en estos momentos, hace falta liderazgo político. "En este momento, hay que tener altura de miras y la grandeza suficiente como para saber que los únicos beneficiarios de todo este final y de los movimientos que hagamos tienen que ser la sociedad vasca y española", ha afirmado.

Quiroga ha asegurado que comprende el dolor de la víctimas y denuncia la utilización política que se está haciendo de este asunto. ''El problema es cuando hay interesas políticos en torno a esas victimas'', ha asegurado.

Preguntada por si se entiende desde Madrid cuál es la realidad del día a día en Euskadi, ha considerado que no, por "muchas cosas" que escucha. "No se entiende, ni tampoco hay mucho interés, a veces, por entender o querer saber qué es lo que está pasando. Quizá se está más cómodo en el 'esto sigue igual'; pero no es verdad, no sigue igual", ha aseverado.

Ausencias en la convención del PP

La presidenta del PP vasco ha dicho que asuntos como la renuncia de Mayor Oreja o la ausencia de Aznar "no deberían" dañar la imagen de su partido, que "está donde siempre ha estado".

Quiroga ha asegurado, que estas cuestiones, entre ellas también la baja de Alejo Vidal-Quadras, deberían ser parte de "las anécdotas, de los tiempos un poco convulsos que -ha dicho- estamos viviendo en estos momentos".

Sémper sobre San Gil

Por su parte, el portavoz parlamentario del PP vasco y presidente del PP de Gipuzkoa, Borja Sémper, cree "profundamente injustas" las críticas de María San Gil, y ha apuntado que, de seguir así, mañana puede decir que el actual PP "es cómplice de ETA" o que prácticamente "somos los que apretamos el gatillo".