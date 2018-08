Política

Urkullu critica que se actúe 'como si nada hubiera cambiado' con ETA

Redacción

05/02/2014

El lehendakari no ha querido desvelar si se ha reunido ya o se va a reunir hoy con Mariano Rajoy.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha criticado en Madrid a "los sectores que actúan como si nada hubiera cambiado" tras el cese definitivo de ETA decretado hace más de dos años y ha rechazado la "discusión ruidosa sobre la política penitenciaria".



"No entiendo que algunos sectores pretendan actuar como si nada hubiera cambiado estos dos últimos años, como si todo siguiera igual. No entiendo el inmovilismo, no aporta nada", ha dicho en su discurso inicial pronunciado en el desayuno informativo organizado por el Fórum Europa.



En ese sentido, ha propuesto que "en lugar de discutir ruidosamente sobre política penitenciaria o sobre las instituciones memoriales, es más razonable y eficaz sentarse a dialogar y establecer el más amplio acuerdo".



"Estamos más cerca del final definitivo del terrorismo, el bien supremo en Euskadi es la paz. Se muy bien quién es el acreedor y quién es el deudor, pero hablamos de paz y hablamos de normalización, ha insistido. A su juicio, "la paz necesita de pasos determinantes, hay que responder con responsabilidad ante una oportunidad histórica". "Y no veo que se esté haciendo lo suficiente", ha zanjado.



Por otro lado, Urkullu ha reivindicado las ansias de avanzar en el autogobierno vasco apelando a que "la cuestión vasca existe y no se puede negar". "El primer paso es reconocer esta realidad con honestidad", ha dicho al tiempo que ha instado al "reconocimiento de Euskadi como "realidad nacional" y propiciar a través del Parlamento vasco de un acuerdo que propicie un "nuevo marco jurídico político compartido".

Reunión con Rajoy

Por otro lado, Urkullu no ha desvelado si se ha reunido ayer o se va a reunir con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y ha comentado que "si la misma ha sido o será, habrá sido o será, con total discreción por petición de una de las partes".



En referencia a la Monarquía, Urkullu ha insistido, como ya hiciera hace unos días, que el rey de España tiene un papel asignado por la Constitución de "arbitrar y moderar" y "desde hace muchos años el Jefe del Estado no ha arbitrado y no ha moderado".



En su discurso, Urkullu también se ha referido a la cuestión económica y ha dicho que en en materia económica es "positivo", si bien se ha mostrado "consciente de que aún queda mucho camino". Asimismo ha asegurado que "no se van a cuestionar los servicios básicos" y que materias como la sanidad o las prestaciones "están garantizadas".