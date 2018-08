Política

Caso Nóos

Las claves de la imputación de la infanta

David Pérez | eitb.com

07/02/2014

La hija menor del rey Juan Carlos se ha visto implicada en un caso de corrupción por sus negocios en Aizoon y el Instituto Nóos.

Los inicios. El caso Nóos surge en el año 2010 como una pieza separada dentro de la investigación del caso 'Palma Arena', que investigaba supuestas malversaciones públicas del Gobierno balear presidido por Jaume Matas (PP) en la construcción de un velódromo. El juez instructor José Castro observó irregularidades al estudiar unos convenios suscritos por el Ejecutivo de Matas y el Instituto Nóos.

Aizoon, la inmobiliaria fantasma. En el epicentro del terremoto de la imputación de la infanta Cristina se encuentra la inmobiliaria Aizoon, compañía de la que es propietaria al 50% con su marido, Iñaki Urdangarin. Se trata, en líneas generales, de una inmobiliaria fantasma que nunca vendió un piso ni participó en ningún proyecto de asesoramiento. Ni siquiera tenía empleados ni instalaciones, ya que como sede constaba el Palacete de Pedralbes, es decir, la casa de los duques de Palma en Barcelona.

Dos veces imputada. El juez Torres imputó por primera vez a la hija del rey el 3 de abril de 2013, al apreciar indicios de "cooperación necesaria" y "complicidad" en las actividades irregulares de su marido. Consideró, además, que la infanta pudo consentir que su parentesco con el monarca fuera utilizado por Urdangarin y su socio, Diego Torres, en las actividades de Nóos.

Un mes después, la Audiencia de Palma dejó sin efecto la imputación, pero apuntó otra línea de investigación contra la infanta: la de los delitos fiscales. El juez instructor, que recogió el guante, imputó por segunda vez a Cristina de Borbón el 7 de enero de 2014 por blanqueo y fraude fiscal, tras 9 meses de exhaustivas investigaciones. Esta vez, la defensa de la infanta no recurrió la imputación.

¿Qué significa estar imputada? Según el derecho procesal, es la condición que adquiere una persona afectada por una investigación penal como sospechosa de un delito, que puede o no haber cometido. ¿Es lo mismo que acusada? No.

El imputado, al igual que el procesado, está protegido por una serie de garantías procesales. Además de poder asistir a la citación judicial acompañado de abogado, el imputado tiene derecho a no declarar y, si lo hace, a no declararse culpable. Según algunos juristas, de estos derechos también puede colegirse que el imputado tiene, además, "derecho a mentir".

No ocurre lo mismo con la condición de testigo, que siempre está obligado a declarar la verdad, y, por tanto, en caso de faltar a ella puede incurrir en responsabilidad penal. Sobre el imputado no pesa, en cambio, tal obligación.

La condición de imputado o procesado solo es válida para la fase procesal de instrucción. A partir de la fase de preparación del juicio o en la vista oral se habla ya propiamente de acusado.

La Fiscalía Anticorrupción, la mejor defensa para la infanta. Durante los primeros tres años de instrucción, el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach formó un tándem perfecto con el juez Castro para sacar a la luz los trapos sucios del Instituto Nóos. Este tándem se rompió, sin embargo, tras la primera imputación de la infanta, que fue recurrida no solo por la defensa, sino también por la Fiscalía.

Una vez que la duquesa de Palma fue imputada por segunda vez, el Ministerio Público mostró su intención de recurrir de nuevo, aunque finalmente rechazó esta opción al observar que los abogados de la infanta decidieron no presentar recurso.

La relación entre Horrach y Castro ha sido tensa desde entonces. En el segundo auto de imputación, de más de 200 páginas, por ejemplo, el juez instructor denunció que "se ha precisado escribir poco menos que un tratado de derecho procesal" para imputar a la infanta, y puso de manifiesto que existe una "simbiosis argumental" entre las posiciones entre fiscal e imputada, es decir, entre necesario acusador y acusada.

Horrach respondió a estas declaraciones con un agresivo escrito en el que acusó al juez instructor de urdir "una teoría conspiratoria" para imputar a la infanta.

La postura de la Casa del Rey. El caso Nóos ha puesto contra las cuerdas a la Monarquía en España, institución hasta el momento intocable, lo que ha obligado a la Casa del Rey a apartar a los duques de Palma de la familia real, a borrar a Urdangarin de su página web y a urdir el traslado del marido de la infanta al extranjero.

La Casa del Rey, cuyo jefe, Rafael Spottorno, calificó de "martirio" el caso Nóos, manifestó su "respeto hacia las decisiones judiciales" cuando el juez Castro imputó por segunda vez a la infanta, actitud que contrasta con la reacción airada demostrada tras la primera imputación, cuando mostró su "sorpresa" y apoyó "absolutamente" el recurso del fiscal.

Los argumentos del juez contra la infanta

Algunos extractos del auto de imputación de la hija del rey:

- "Parece estar claro que doña Cristina Federica de Borbón y Grecia nunca ha declarado fiscalmente dividendo alguno procedente de su participación al 50 % en la entidad Aizoon".

- "No le es permisible a la entidad mercantil Aizoon (...) llevar a cabo un reparto fáctico, fiscalmente opaco, de dividendos sobre la base de la disposición de fondos de Aizoon para atender gastos estrictamente personales de cualquiera de los cónyuges o de ambos".

- "Las facturaciones por gastos personales que doña Cristina Federica de Borbón y Grecia (...) cargó a la entidad Aizoon SL supusieron una doble defraudación".

- "Esas sumas que sirvieron para costear gastos estrictamente personales (...) debieron haber sido oportunamente declaradas en el IRPF como rendimientos del capital inmobiliario, pero es evidente que ni don Iñaki Urdangarin ni doña Cristina de Borbón lo hicieron nunca, con lo que consumaron reiteradas defraudaciones a la Hacienda Pública".

- "Presumir que quien supuestamente se ha lucrado de la manera anteriormente expuesta desconociera por completo de lo que se estaría hablando y que por ello no merecería la pena preguntarle no es de recibo".

- "Este juzgado (...) no cree hacer tambalear los pilares del Estado de Derecho, más bien todo lo contrario, porque se pretenda preguntar por los pormenores de tales hechos a quien era partícipe al 50 % de Aizoon SL, esposa del titular del resto del capital social, que tenía domicilio social en el suyo propio y que además se lucró cuando menos en la mitad del importe defraudado".

- "Los delitos contra la Hacienda Pública que se imputan a don Iñaki Urdangarin Liebaert difícilmente se podrían haber cometido sin, al menos, el conocimiento y aquiescencia de su esposa, por mucho que de cara a terceros indiciariamente mantuviera una actitud propia de quien mira para otro lado".

- "Habiéndose prestado doña Cristina Federica de Borbón y Grecia, desde su inicio y durante todo su trayecto, a que Aizoon SL sirviera de andamiaje imprescindible para la comisión de los delitos fiscales que se están investigando, con independencia de que las distintas teorías que pudieran barajarse sobre si la imputación de los ingresos origen de la defraudación debe hacerse a Aizoon SL o a don Iñaki Urdangarin, no debería parecer tan complicado entender (...) que se ha de brindar a doña Cristina de Borbón y Grecia la oportunidad de facilitar explicaciones sobre tales hechos".

- "Doña Cristina de Borbón y Grecia ha intervenido, de una parte lucrándose en su propio beneficio y, de otra, facilitando los medios para que lo hiciera su marido, mediante la colaboración silenciosa de su 50 % del capital social, de los fondos ilícitamente ingresados en la entidad mercantil Aizoon SL procedentes de los lucrados por la Asociación Instituto Nóos de Investigación Aplicada de las arcas públicas de las comunidades Valenciana y de las Islas Baleares".

- "Según testigos presenciales, la propia doña Cristina de Borbón y Grecia intervino de manera también directa en la contratación del personal del servicio doméstico al que anunció que, si superaban el periodo de prueba, les serán pagados sus salarios en negro".

Los correos de Torres

Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarin en el Instituto Nóos, se ha destacado durante el proceso judicial por aportar en diferentes remesas multitud de correos para incriminar al duque de Palma, su esposa e incluso el rey Juan Carlos.

Estos son algunos de los mensajes electrónicos que aportó al juez que demostrarían que la infanta estaba implicada en las gestiones de su marido:

- 20 de febrero de 2003: Urdangarin remite a la hija del rey Juan Carlos "una comunicación de Nóos que tengo pensado enviar". Y prosigue: "Hay dos versiones. Clientes, 'colab' y amigos y la otra para Octagon (no quiero sacar ampollas). Léelo y dime lo que piensas please... Ciao". En el mismo correo, el Duque le comenta que "a veces por no saber lo que piensas voy más perdido, pero mi reacción no es la de dejarte así".

- 17 de junio de 2003: Urdangarin le reenvía a su mujer un mensaje de Nissan sobre la resolución del concurso 'Estudio de notoriedad World Series by Nissan', en el que esta compañía indica que una vez recibidos y analizados los presupuestos solicitados, la mejor oferta es la presentada por Nóos.

- 5 de abril de 2004: El duque de Palma reenvía adjunto a la infanta un artículo que "trabajamos el día pasado en el seminario y un resumen del mismo. Me parece interesante".

- 26 de febrero de 2004: Urdangarín envío otro correo al secretario personal de las Infantas, Carlos García Revenga (también imputado), en el que le pedía que le diese "una copia a Cristina de mi parte".