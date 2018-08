Política

Crisis en el Gobierno

El Gobierno navarro apoya a Goicoechea y dice que probará su inocencia

Redacción

12/02/2014

El portavoz Juan Luis Sánchez de Munian ha informado de que UPN apoyará una comisión de investigación sobre las acusaciones realizadas por la exdirectora de Hacienda, Idoia Nieves.

El portavoz del Gobierno de Navarra, Juan Luis Sánchez de Munian, ha mostrado el apoyo del Gobierno a la consejera de Economía Lourdes Goicoechea, tras las acusaciones vertidas ayer por la exdirectora de Hacienda, Idoia Nieves, y ha asegurado que probarán su inocencia.

Tras el terremoto político que generaron ayer las declaraciones de Nieves acusando a la consejera de favorecer a algunos contribuyentes y otras prácticas, el portavoz ha ofrecido una rueda de prensa junto a Goicoechea.

En ella, Sánchez de Muniain ha dicho que el Gobierno hará "todo" lo que esté en sus manos para aclararlo "todo lo que sea necesario" y que presentarán los datos y pruebas que tengan para "limpiar la honorabilidad de la consejera que ha sido ensuciada".

En ese sentido, ha anunciado que han dado a UPN la orden de que vote a favor de la comisión de investigación que propondrá la oposición en el Parlamento.

Por su parte, Goicoechea ha reafirmado su postura, y ha asegurado que no ha hecho ninguna ilegalidad y que no ha usado el cargo en beneficio propio.

Según dijo Nieves en la Cámara foral, el 27 de septiembre de 2011, durante la sobremesa en un restaurante de Pamplona/Iruña, Goicoechea le pidió el Plan de Inspección de Hacienda para saber de antemano si entre los contribuyentes seleccionados había clientes de su asesoría fiscal.

Y estas palabras van a ser denunciadas porque "sé que comí un día" con Nieves "pero no le pedí" el Plan de Inspección, eso es "rotundamente falso", ha afirmado Goicoechea.

El resto de acusaciones que hizo Nieves van a ser estudiadas por los servicios jurídicos pero hoy la consejera de Economía en conferencia de prensa no las ha desautorizado sino matizado, aunque ha subrayado que siempre actuó dentro de sus competencias de tutelar, supervisar, inspeccionar y controlar la acción de su departamento.

En este sentido ha asegurado que ha sido "escrupulosa" en sus actuaciones, "sin ninguna intromisión ni injerencia" en la función de la Hacienda y "menos" buscando un beneficio personal, por lo que "de momento" no se ha planteado dimitir, y ha agregado que la presidenta del Gobierno, Yolanda Barcina, "me ha pedido que me quede".