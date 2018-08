Política

Desarme de ETA

La CIV dice que el anuncio supondrá 'un avance importante y positivo'

Redacción

19/02/2014

La Comisión Internacional de Verificación podría dar a conocer la ubicación o el sellado de algunos zulos. La comparecencia será este viernes (14:00 horas) en Bilbao.

La Comisión Internacional de Verificación (CIV), liderada por Ram Manikkalingam, ha asegurado que el anuncio que realizará este viernes en Bilbao relacionado con el desarme de ETA supondrá "un avance importante y positivo".

El gesto podría ser dar a conocer la ubicación o el sellado de algunos de los zulos, según ha informado Europa Press citando fuentes conocedoras de los contactos entre ETA y los mediadores internacionales.

La CIV comparecerá el 21 de febrero públicamente en el Hotel Carlton de Bilbao, a las 14:00 horas, para dar a conocer avances en el proceso de pacificación de Euskadi y, en concreto, en lo que se refiere a la entrega de armas por parte de la organización armada.

En la rueda de prensa estarán presentes todos los integrantes de la Comisión liderada por el director del Dialogue Advisory Group y exasesor del presidente de Sri Lanka para las negociaciones con los Tigres tamiles, Ram Manikkalingam.

De esta forma, le acompañarán el exministro de Inteligencia y viceministro de Defensa de Sudáfrica, Chris Maccabe; el exdirector político de la Oficina de Irlanda del Norte del Reino Unido y ex Jefe de Regímenes Penitenciarios, Ronnie Kasrils; el exvicejefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas de la India y ex Comandante y Jefe de Misión de la Fuerza de protección de las Naciones Unidas en la ex Yugoslavia en 1992 y 1993, Satish Nambiar; la ex representante adjunta del Secretario General de las Naciones Unidas y Jefa Adjunta de Misión, Misión de las Naciones Unidas en Nepal (UNMIN), Aracelly Santana; y la coordinadora de la CIV y subdirectora del Dialogue Advisory Group, Fleur Ravensbergen,

Ronda de contactos a partir del jueves

Los miembros de la Comisión Internacional de Contacto comenzarán el jueves su visita a Euskadi, donde, al parecer, mantendrán reuniones con formaciones políticas e representantes institucionales.

El viernes, se espera que la CIV ofrezca un compromiso de ETA hacia el desarme, tras abandonar en marzo de 2013 las conversaciones que mantenían con la organización armada en Oslo al no conseguir que avanzara hacia su desmilitarización.

Los verificadores ya habían anunciado anteriormente que, si no lograban un compromiso efectivo de ETA hacia el abandono definitivo de las armas, dejarían de ejercer su labor a favor del proceso, teniendo en cuenta que ésta era una de las condiciones establecidas en la Declaración de Aiete.

Fuentes cercanas a la Comisión citadas por Europa Press, han asegurado que la CIV habría mantenido contactos con la organización armada y, en la comparecencia del viernes, darán a conocer "un avance importante y positivo" de ETA para avanzar hacia su desarme.

Los verificadores internacionales volverán a Euskadi, después de que ETA anunciara en su último comunicado del 8 de febrero que haría "aportaciones significativas" al proceso "sin tardar", si bien no precisaba de qué tipo.

Este anuncio del nuevo paso de ETA se produciría antes de que se celebre el 1 de marzo en Baiona, el Foro por la Paz, organizado por Lokarri y Bake Bidea, que contará con la participación del Grupo Internacional de Contacto (GIC), dirigido por Brian Currin.