Política

Crisis en Navarra

Barcina: 'Hay un 99% de posibilidades de que haya elecciones en mayo'

Redacción

19/02/2014

La presidenta del Gobierno de Navarra reitera que "no ha habido ninguna ilegalidad" en el funcionamiento de la Hacienda foral.

La presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, ha afirmado que "no ha habido ninguna ilegalidad" en el funcionamiento de la Hacienda foral y "nadie se ha llevado un euro", y ha lamentado que "las prisas del secretario general del PSN, Roberto Jiménez, por querer ser presidente", han llevado a Navarra al "caos".



Yolanda Barcina ha afirmado, en una entrevista en RNE, ha indicado que "lo que se está haciendo en esta comisión es un auténtico paripé" y ha defendido que toda la información de la que ella dispone es que "aquí nadie se ha llevado un euro y nadie ha firmado ninguna resolución injusta a sabiendas".



Sin embargo, ha afirmado que Roberto Jiménez "está haciendo su hoja de ruta" y ha añadido que hay unas "probabilidades altísimas" de que haya elecciones el próximo 25 de mayo. "Hay un 99 por ciento de probabilidades de ir a elecciones, siempre queda un uno y aquí nunca se sabe, pero hay un 99 por ciento", ha señalado.



Yolanda Barcina ha indicado que esto "está siendo una gran pesadilla, pero me encuentro con fuerzas para defender la verdad". Sobre la situación de UPN en este contexto, Barcina ha resaltado que "UPN es un gran partido, es muy responsable, y en estos momentos nos estamos dando cuenta todos de lo que nos estamos jugando por ese caos al que nos ha llevado el secretario general del PSN y estamos más juntos que nunca".



Preguntada sobre si estaría ella dispuesta a convocar elecciones antes de que el PSN registrara la moción de censura, Barcina ha indicado que "lo que me he planteado es que se aclare de verdad qué esta sucediendo en Navarra y mi obligación es poner de manifiesto que aquí no ha habido ilegalidad alguna y que el PSN asuma el caos en el que nos ha metido".