Crisis en Navarra

Geroa Bai: 'Las elecciones en Navarra son necesarias y urgentes'

Redacción

19/02/2014

Uxue Barkos ve "fuerte" al PSN para "no caer en la trampa" que se le tiende "con el objetivo de que no se sume a una moción de censura que apoyará Bildu".

La diputada de Geroa Bai Uxue Barkos cree que son "necesarias y urgentes" unas elecciones en Navarra que lleven a una recomposición del Parlamento foral, y ve "fuerte" a PSN para "no caer en la trampa" que se le tiende para que no se sume a una moción de censura que apoyará Bildu.



Además, ha abogado por conformar "una alternativa", pese a reconocer que serán "muchas las presiones", y ha abogado por crear una comisión de investigación sobre "el clientelismo" de PSN, y en caso de que haya corrupción, llevarlo a los tribunales.



En una entrevista concedida a Radio Euskadi, ha apuntado que la comisión de investigación "como condición para una moción de censura que llevara a ese adelanto electoral es una condición que puso en su día el PSN".



A su entender, la comisión de investigación "es fundamental" y "tiene otra razón de ser, que es aclarar, en una comisión especial", las acusaciones "graves" que realizó la exdirectora gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra, Idoia Nieves.



La representante de Geroa Bai ha considerado "necesario plantear una alternativa a un Gobierno que está agotado y a UPN que se viene agotando también en la acción gubernamental de los últimos meses". "Es necesaria una alternativa, que no una alternancia, en la gestión", ha añadido.



Tras señalar que "no será nada fácil" conformar una alternativa, ha precisado que "es fácil atacar desde Madrid al Partido Socialista con la amenaza y el señuelo de Bildu, o en el caso concreto de Navarra, con el 'que vienen los vascos'".



"Las presiones serán muchas, pero la responsabilidad de la búsqueda de una alternativa, es evidente y está en manos de los representantes políticos", ha añadido.