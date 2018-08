Política

Entrevista en Radio Euskadi

Sortu: 'Es momento de agudizar la imaginación y explorar otras vías'

IKER GÓMEZ / EITB.COM

24/02/2014

Hasier Arraiz, ha criticado que se trate a la Comisión Internacional de Verificación como a una "organización clandestina" y ha añadido que, así, "es complicado" que siga trabajando.

El presidente de Sortu, Hasier Arraiz, ha reconocido hoy que la Comisión Internacional de Verificación ve “complicado” seguir desarrollando su trabajo mientras sea tratada como una “organización ilegal y clandestina” y ha señalado que es momento de “agudizar la imaginación” y ver “qué otras vías puede haber” para seguir gestionando el final de ETA.

En una entrevista a Radio Euskadi, Arraiz ha recordado que, tras declarar en la Audiencia Nacional, los miembros de la CIV ya han dicho “que su disposición sigue siendo la misma”, pero, ha añadido que, “es comprensible que, en estas circunstancias, sea difícil hacer una labor de este tipo”.

Arraiz, cree "inverosímil" que ETA se quiera desarmar y los Gobiernos de España y Francia no faciliten que se haga de forma "controlada, ordenada y acordada". Además, ha realizado un llamamiento al PNV y PSE-EE a ponerse en marcha "juntos" en torno a "una hoja de ruta".



El líder de la formación de la izquierda abertzale ha recordado que los verificadores, durante su visita a Bilbao, ya dijeron que, en esta situación no pueden trabajar, y que, aunque "una vez lo han hecho" no están dispuestos a trabajar "en condiciones de organización ilegal y clandestina".



Por ello, ha subrayado que reclamaban "cierto tipo de garantías por parte de los Gobiernos español y francés". "Y ya hemos visto cuál ha sido la respuesta, en este caso, del Gobierno de Madrid", ha apuntado. De esta forma, ha afirmado que toca "una vez a los mismos, a la misma parte", es decir, a la izquierda abertzale, "agudizar la imaginación y ver qué otras vías" se pueden abordar "o cómo se puede hacer todo esto".

"El proceso, desde Euskal Herria"



A su juicio, "tiene que ser desde Euskal Herria desde donde este proceso se tiene que seguir desarrollando", pero en aspectos técnicos, como los presos o el desarme, "es evidente que se necesita una mínima implicación de los Estados".



"Y nuestra fuerza tiene que ser hacer la mayor presión posible desde Euskal Herria, desde las propias instituciones vascas y también desde el ámbito internacional para que Euskadi y Francia cambien de actitud", ha añadido.



Tras defender que el lehendakari, Iñigo Urkullu, se haya desplazado a Madrid para estar con los verificadores, ha emplazado al Gobierno vasco a "tomar el liderazgo" en esta cuestión y seguir adelante con este proceso. "Es hora de hacer una agenda y una hoja de ruta en común", ha señalado.



En este sentido, ha considerado que todos aquellos que "están a favor de que el conflicto se resuelva tienen que estar en marcha y juntos", en referencia también al PSE-EE.