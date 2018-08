Política

Comisión de investigación

Barcina: 'Se van desvaneciendo las razones para una moción de censura'

Redacción

24/02/2014

Barcina ha subrayado que los propios técnicos de Hacienda han señalado que "todas" las actuaciones llevadas a cabo por la Agencia Tributaria "han sido legales".

La presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, ha opinado hoy que las comparecencias registradas en la comisión parlamentaria que investiga presuntas injerencias de la vicepresidenta en Hacienda están poniendo de manifiesto que "se desvanecen completamente" las razones para una moción de censura.



En declaraciones a los periodistas antes de entregar el Premio Internacional Navarra a la Solidaridad 2013, Barcina ha subrayado que los propios técnicos de Hacienda han señalado que "todas" las actuaciones llevadas a cabo por la Agencia Tributaria "han sido legales" y que no ha habido injerencias "sino cumplimiento del deber".



"Eso es lo que se está poniendo de manifiesto en esta comisión" a pesar de la pretensión de la oposición de justificar una moción de censura encaminada a un adelanto electoral, ha precisado la presidenta.



Sobre la posibilidad de que se mantenga la moción de censura, Barcina ha afirmado que eso "lo tendrá que explicar el Partido Socialista" ya que a su entender "los motivos iniciales queda claro que se han desvanecido".



"No puede pasar ni un minuto más sin que el Partido Socialista diga la verdad o se esconda", ha proseguido la presidenta, quien, en relación con un supuesto documento de Bildu sobre el apoyo al PSN en la moción de censura, ha insistido en que "es importantísimo" que los socialistas aclaren su postura.



Al respecto, ha subrayado que el PSN "nos tiene que decir a todos los navarros si ha habido conversaciones para presentar esta moción de censura y si hay acuerdos para cómo tiene que transcurrir esta comisión de investigación". "Lo que el Partido Socialista tiene que hacer es decirnos la verdad y no esconderse", ha zanjado.



En relación con su comparecencia de mañana ante la comisión de investigación, la presidenta ha asegurado tener "ganas de que se sepa la verdad, como se está sabiendo".



"Es importantísimo que se sepa la verdad y ya se está poniendo de manifiesto que aquí hay argumentos políticos totales para una moción de censura" ha destacado tras reiterar que está "claro", porque "lo reconocen todas las partes", que "las actuaciones han sido legales".