Política

Comisión de investigación

Goicoechea dice que 'nunca' pidió el plan de inspección a Nieves

Redacción

24/02/2014

Niega también que haya pedido trato de favor para empresas y que solicitara formularios de las retribuciones de la CAN. Su comparecencia se suspende y continuará este martes, junto a la de Barcina.

La consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, Lourdes Goicoechea, ha desmentido a la exdirectora de Hacienda, Idoia Nieves, y ha negado tanto injerencias, como intentos de tratos a favor a algunos contribuyentes, o la petición de documentos confidenciales.

Goicoechea ha respondido este lunes por la tarde a preguntas de los miembros de la comisión de investigación del Parlamento de Navarra, creada tras las acusaciones vertidas contra ella por la exdirectora de la Hacienda Tributaria. Sin embargo, tras más de tres horas de sesión, la comparecencia de Goicoechea ha sido suspendida hasta este martes, a las 10:00 horas. Este lunes sólo han tomado la palabra los portavoces de UPN, PSN y Bildu, por lo que la sesión se reanudará con el turno de preguntas de Aralar-NaBai. A continuación tomarán la palabra PPN, Izquierda-Ezkerra y Geroa Bai.



La comparecencia de la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, prevista para mañana a las 10:00 horas, se retrasa a las 16:00 horas.

Durante su comparecencia de este lunes, Goicoechea ha asegurado en repetidas ocasiones que no se acordaba de distintos asuntos, aunque sí ha afirmado que "nunca" pidió el plan de inspección a Nieves para conocer si iba a afectar a algunas de las empresas que eran clientes de la asesoría en la que había trabajado. Así, ha negado la acusación que la exdirectora hizo el viernes en la cámara legislativa, donde reiteró las "injerencias" e intentos de trato de favor por parte de Goicoechea.

A preguntas de UPN, Goicoechea ha negado que hiciera esa petición en la sobremesa de una comida y ha afirmado que tampoco se lo pidió en ningún otro momento. Además, la consejera ha asegurado que "nunca" ha pedido un trato más favorable para una empresa en una inspección.

Despacho profesional

La consejera ha afirmado, asimismo, que al entrar en política en el año 2011 dejó su despacho profesional, donde asesoraba a pymes en asuntos contables y fiscales. A preguntas del PSN, Goicoechea ha indicado que su cartera de clientes es ahora gestionada por la persona que compartía con ella el despacho y ha dicho que con algunos de sus antiguos clientes puede mantener "una relación de amistad, pero no de otro tipo".

Según ha indicado, no ha vuelto a pasar por su despacho para interesarse por temas profesionales.

Formularios de las retribuciones de CAN

Goicoechea también ha afirmado que no pidió a Nieves conocer los formularios de las retribuciones de los consejeros de Caja Navarra y ha asegurado que lo que pidió fue saber "en manos de quién estaban".

La consejera ha negado además que esta petición fuera por el interés de la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina. "La presidenta en un momento me solicita un dato personal de ella, pero no vuelve a hacer más solicitudes. Me solicitó la retribución que ella había tenido y le remití a que lo buscara en su propia declaración de renta. Creo que fue en el momento en el que se iba a proceder a la devolución de las dietas", ha apuntado.

Inspección Universidad de Navarra

Por otro lado, la consejera de Economía ha afirmado que consideró como una "faena" la inspección que se realizó a la Universidad de Navarra, y que es su "opinión", no una "interferencia".

Retraso en la devolución del IVA

Sobre el impacto económico del retraso en la devolución del IVA, considerado por Nieves como una "ilegalidad tributaria", la consejera ha reconocido que a finales del 2012 "había una bajada de ingresos de acuerdo a los previstos importante" y se decidió, "con todos los datos disponibles en aquel momento" para el cumplimiento del objetivo del déficit, retrasar dicho pago.

Declaración al fiscal

El PSN ha pedido que se remita la declaración de Goicoechea al fiscal, por entender que existen "indicios suficientes" para mantener que la consejera ha podido incurrir en un presunto delito de tráfico de influencias.



Más declaraciones de este lunes

Goicoechea ha sido la última compareciente de este lunes, después de una extensa sesión matinal en la que se han sometido a las preguntas de los grupos el responsable de la secretaría general técnica de Hacienda, Pedro Ugalde, el director general de Presupuesto, Juan Franco, y la directora general de Política Económica y Empresarial, María Jesús Valdemoros, quienes en términos generales han respaldado el proceder el Gobierno.

En concreto, el director general de Presupuesto del Gobierno de Navarra, Juan Franco, ha reconocido que la decisión de retrasar la devolución del IVA a las empresas "añadía dificultad" a la liquidez de éstas y "a nadie gustaba", pero la presidenta Yolanda Barcina tomó esta medida como "la menos mala".

Se trataba de cumplir el objetivo de déficit marcado para Navarra por el Estado a petición de Europa, cifras que "son la ley" y hay que cumplir, ha dicho Franco tras ser preguntado por este asunto, uno de los motivos de discrepancia con el Gobierno de Barcina de la exgerente de Hacienda, Idoia Nieves.

En su comparecencia, las preguntas a Franco se han centrado en la decisión del Gobierno de retrasar la devolución del IVA a las empresas para cumplir el objetivo de déficit, algo que "es la ley".

"Ni a Idoia Nieves a nadie gustaba esta medida, pero cayó la previsión de ingresos y ninguna opción es buena. Cualquier otra medida también hubiera tenido perjudicados", ha dicho Franco, consciente del perjuicio para las empresas afectadas, si bien ha considerado que Barcina "eligió esa decisión como la menos mala".

Ha negado que el Gobierno tenga la "intención de estafar a nadie" con esta medida, que ha considerado que se toma con la convicción de que "se tendrá la capacidad de corregir esa desviación a lo largo del año siguiente".

El secretario técnico de Economía del Gobierno foral, Pedro Ugalde, ha respaldado que la demanda de información a miembros de su departamento por parte de la consejera de Economía, Lourdes Goicoechea, es "lógica" para ejercer sus competencias, como también es "práctica legal" el retraso en la devolución del IVA a las empresas navarras. Así lo ha subrayado Ugalde en su comparecencia ante la Comisión.

Preguntado por PSN sobre la petición de Goicoechea a Nieves de "tratar bien" a una de las empresas que iba a ser inspeccionada y que había sido cliente de la consejera, Ugalde ha advertido de que ésta "parece más bien una frase entre dos personas con un cierto trato de proximidad" y que bien se podía referir a la "concesión de un plazo adicional" para la entrega de la documentación solicitada, lo que "no me parecería un acto ilegal".

Sobre el "trato de favor" que Bildu considera "corrupción" y que se dio a la empresa cliente de la asesoría fiscal de la que había sido titular Goicoechea, Ugalde ha considerado "no frecuentes, pero tampoco absolutamente alejados de la realidad" algunas prácticas que ha negado que sean "trato de favor pero sí diferenciados" en atención a las circunstancias especiales de algunas empresas.

A ellos ha seguido por la tarde el ex director de Planificación y Control de Hacienda Tributaria, Manuel Arana, quien ha ratificado que conocía las acusaciones expuestas por la ex gerente de Hacienda, Idoia Nieves, sobre los intentos de "injerencia" en su labor de la consejera de Economía, Lourdes Goicoechea.

Arana ha señalado no haber vivido las declaraciones pero sí conocerlas de boca de Nieves mucho antes de que esta las denunciara hace dos semanas, a lo que se suma que su hasta hace poco superior "nunca" le ha dado motivos para "dudar" de ella.

El ex director de Planificación y Control de Hacienda Tributaria, que presentó su dimisión tras la marcha de Idoia Nieves, ha explicado que le consta, porque la propia Nieves se lo relató en su día, que en septiembre de 2011 Goicoechea -entonces consejera de Industria, y por tanto no la superior directa de la gerente de Hacienda- solicitó a Nieves el Plan de Inspección Fiscal de 2011.

Conoce además que Nieves se lo negó, que lo quería para cotejarlo con clientes de su antigua asesoría fiscal, y que previno al personal de su departamento sobre posibles peticiones en esa línea por parte de Goicoechea, si bien a él en concreto no le afectó porque su labor era coordinar equipos y no tenía ese tipo de datos.

Este martes comparecerá Barcina, dentro del calendario de comparecencias previstas.

Crisis institucional en Navarra



Las acusaciones de Idoia Nieves han abierto una crisis institucional en Navarra que ha llevado a la mayoría de la oposición a pedir la dimisión de la presidenta, Yolanda Barcina, y un adelanto electoral, una demanda que se hizo también visible el sábado en las calles de Pamplona en una manifestación convocada por la asociación de consumidores Kontuz, que fue secundada por miles de personas.

Barcina ha reconocido en los últimos días que hay "un 99%" de probabilidades de que las elecciones se anticipen en Navarra a pesar de que sigue sosteniendo que no ha conocido ninguna actuación en la Hacienda Foral que pueda considerarse ilegal.