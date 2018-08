Política

Tragedia de Ceuta

Fernández Díaz pide sentido de Estado a críticos con la Guardia Civil

Redacción

05/03/2014

Asimismo, el ministro del Interior ha anunciado que Ceuta contará con 20 agentes más de la Guardia Civil de forma permanente y con un helicóptero que sobrevolará la costa y la frontera ceutí.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha reclamado este miércoles a los críticos con la actuación de la Guardia Civil el pasado 6 de febrero que tengan sentido de Estado y no obstaculicen las soluciones a la presión migratoria que sufren las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Fernández Díaz ha hecho estas manifestaciones en rueda de prensa en su primera visita a Ceuta tras la tragedia que costó la vida a quince inmigrantes, donde ha respaldado a la Guardia Civil y ha tachado de absolutamente "injusto e inmoral" que se haya acusado a la Benemérita por su actuación.

"Si quieren contribuir a resolver de verdad ese problema y no quieren hacerlo de forma activa, les ruego al menos que tengan sentido de Estado, sentido común y responsabilidad" y no esa actitud "no constructiva ni responsable" que han adoptado, ha enfatizado el ministro.

Ceuta contará con 20 guardias civiles más y un helicóptero

Además, el ministro del Interior ha anunciado que Ceuta contará con un modulo más (20 agentes) de la Guardia Civil de forma permanente y con un helicóptero que sobrevolará la costa y la frontera ceutí con carácter disuasorio y para mejorar la operatividad del instituto armado.