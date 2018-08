Política

Audiencia Nacional

La Fiscalía sostiene que ETA reclutaba militantes en las 'herrikos'

Redacción

07/03/2014

Los fiscales han recalcado en su informe final de conclusiones que ETA tenía el "estricto" control "de su frente institucional, Herri Batasuna", a la que se subordinaba la red de 'herriko tabernas'.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha sostenido que las 'herriko tabernas' eran el "lugar idóneo" de ETA para reclutar nuevos militantes, guardar temporalmente sus armas y explosivos y manejar información sobre posibles objetivos.



"Todo ello bajo una imagen de independencia y una autofinanciación que permitiera que las investigaciones contra la organización terrorista no repercutieran en estos frentes", dice el escrito.



Así lo han sostenido en la recta final del juicio que sienta en el banquillo de los acusados a 34 personas por una supuesta subordinación del entramado de Batasuna a ETA y su financiación a través de las 'herriko tabernas'.



El representante de la Fiscalía ha advertido de que el control de la dirección de ETA llegaba hasta el límite de decidir qué máquinas colocaban en estos locales, dando el visto bueno a la instalación de "máquinas de marcianitos" pero no a las "tragaperras". "Será demasiado capitalista", ha remachado.



En su turno, el fiscal ha asegurado que Herri Batasuna y las 'herriko tabernas' han estado en todo momento bajo el "estricto control" de ETA y han sido su cara "visible" para cubrir su frente institucional y sus necesidades financieras. "ETA diseña un proyecto de desdoblamiento para disimular u ocultar sus vínculos con HB y evitar un riesgo de criminalización", ha añadido.



El fiscal Vicente González Mota ha concluido este viernes su informe final para hacer hincapié en que todos los acusados formaban parte de esa "estrategia de desdoblamiento" de ETA. Ha recalcado que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión no es "ilimitado" y debe ser castigado cuando se vale de "medios violentos" para participar en la actividad política y comprometer la paz pública.