Política

PP de Gipuzkoa

Sémper: 'En Euskadi no existen proyectos económicos, ni sociales'

Redacción

18/03/2014

El portavoz popular ha criticado que "no existe liderazgo político en el Gobierno Vasco" y que Urkullu solo se "levante de su sillón" para "dar respuesta a la iniciativa de la izquierda abertzale".

El presidente del PP de Gipuzkoa y portavoz parlamentario, Borja Sémper ha opinado que "no existe liderazgo político en el Gobierno Vasco" y se ha preguntado "¿dónde está el lehendakari?", tras lo que ha manifestado que "no existen proyectos económicos, ni sociales, no existen proyectos de progreso claros, no hay una idea tractora para Euskadi".

Además, ha censurado que Urkullu solo se "levante de su sillón" para "dar respuesta a la iniciativa política de la izquierda abertzale".

"No puede ser que la política vasca esté al albur un día de quién se sienta en Alsasua, otro día de quién se saca una foto en Durango, otro día de si hay un colectivo de presos que decide no sé qué para acercarse a no sé dónde, otro día porque vienen unos verificadores", ha lamentado Sémper.

A su juicio, el lehendakari "tiene la obligación" de sacar a Euskadi de "esa noria" y, en cambio, "lo que hace es vivir al albur de los intereses propios y particulares de la izquierda abertzale".