Amaiur cree que el Estado boicotea las medidas aprobadas en Navarra

Redacción

19/03/2014

Montoro ha rechazado los "intereses espurios" que a su juicio defiende Amaiur en Navarra. "Quien se acerca a ustedes va a tener un rechazo social importante", ha agregado.

El diputado de Amaiur Sabino Cuadra ha denunciado que el amejoramiento foral navarro se asienta sobre "pilares antidemocráticos" y ha reclamado respeto a las decisiones adoptadas en Navarra en libertad.

"Esta es su forma de entender la soberanía: imposición, corrupción y represión cuando no queremos tragar. Dicen que viene el lobo de Amaiur, Sortu y ETA, y mientras no hacen más que mangar los corderos del rebaño", ha reprochado al Gobierno Sabino Cuadra, que además ha alertado de que las instituciones navarras "huelen a podrido".

En este punto, ha tenido críticas también para el PSN por su decisión de no presentar finalmente una moción de censura contra la presidenta Yolanda Barcina y ha lamentado que los socialistas navarros sean "un cero a la izquierda" para la dirección del partido en Ferraz.

"Rechazo social"

"No quieren ir con ustedes a ningún proyecto político. Con ustedes es difícil ir, por no decir imposible. Quien se acerca a ustedes con lo que representan va a tener un rechazo social importante", ha respondido el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que ha acusado a Amaiur de estar centrado en "criticar, advertir, denunciar y exagerar" y en cambio no presentar nunca su alternativa para la creación de riqueza y empleo.

El ministro ha rechazado los "intereses espurios" que a su juicio defiende Amaiur en Navarra. Montoro ha advertido de que no tiene "autoridad moral" para denunciar la vulneración de ninguna legislación porque "no ha rechazado el terrorismo de ETA".

Ante las críticas del diputado de Amaiur a los recursos presentados por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional a iniciativas del Parlamento de Navarra, el ministro ha sostenido que su obligación como miembro del Ejecutivo central es trabajar "con lealtad" junto a la comunidad autónoma y "favorecer su estabilidad política" para "anteponer" el objetivo de superación de la crisis y la creación de empleo a "intereses político espurios que nos harían retroceder a tiempos preconstitucionales".