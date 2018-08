Política

Juicio 'herriko tabernas'

Amaiur, ERC, BNG y PNV piden cerrar el caso de las 'herriko tabernas'

Redacción

12/03/2014

Amaiur, ERC y BNG se han unido en el Congreso para pedir la absolución de todos los procesados. El PNV dice que el archivo de la causa ayudaría en el avance de la pacificación.

Amaiur, Esquerra Republicana (ERC) y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) se han unido en el Congreso de los Diputados para hacer un alegato en apoyo a la treintena dirigentes y militantes de la extinta Batasuna encausados en el macrojuicio 35/02, conocido como el de las 'herriko tabernas', que se juzga desde el pasado mes de octubre en la Audiencia Nacional y cuyo sumario concluye este miércoles.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, Amaiur ha dado lectura a un manifiesto, apoyado ERC y BNG, en el que solicitan la nulidad del procedimiento, la absolución de los imputados, el sobreseimiento de la causa. "Queremos a todas estas personas libres", han proclamado.

En términos generales, exigen que se ponga fin a la celebración de juicios "políticos" como éste, que se "sobresean" todos los juicios basados en "flagrantes, arbitrarias y escandalosas" instrucciones judiciales y que "desaparezcan" de los procesos judiciales del derecho penal del "enemigo".

Además, reclaman que se ejerza el respeto "incondicional" al pluralismo político y a los derechos fundamentales de asociación, libertad ideológica y de expresión, y que se sienten las bases "sólidas" de convivencia democrática.

Y es que, según señalan, enrocarse en una estrategia "antiterrorista" que responde al pasado supone un ataque "directo" a la construcción del futuro en el País Vasco, y este juicio, dicen, es "una piedra en el camino" en el avance hacia la paz y la libertad y, además, crea "mucha frustración".

"Es una anacronismo que se sitúa fuera de tiempo de lugar", apunta la proclama, que apunta que existen razonamientos y herramientas jurídicas "suficientes" para que este proceso judicial suponga "un paso para la paz, en lugar de una piedra de guerra".

Amaiur, ERC y BNG consideran que la justicia se debe aplicar en términos de transición hacia un nuevo tiempo".

"Y durante este proceso -según denuncian-, la acusación ha presentado como prueba de cargo actos que no son delictivos, ha juzgado los fines, no los medios, y la actividad política, no los hechos punibles". "En la situación actual, la política debe abandonar el ámbito político y jurídico", enfatizan.

Desde ERC, el diputado Joan Tardà ha expresado su "compromiso" y "solidaridad" con los encausados en un juicio "político" que pretende "criminalizar" a ciudadanos vascos "por su ideología" y ha denunciado la "incapacidad" de la Administración españoles en el camino hacia la paz que pasa por "el derecho a decidir".

En representación del BNG, la diputada Rosana Pérez ha explicado que su partido va a apoyar todas las actuaciones encaminadas a solucionar el conflicto en el País Vasco recalcando que el macrojuicio de las 'Herriko Tabernas' no contribuye a la pacificación y ha emplazado al Gobierno a que se "moje" y ponga medios para alcanzar la pacificación.

El PNV pide el cierre del caso para ayudar en el avance del proceso

La dirección del PNV ha solicitado "el cierre definitivo" del proceso contra 34 acusados de financiar a ETA a través de las 'herriko tabernas' y ha apuntado que su "sobreseimiento" ayudaría al avance del proceso de normalización política en Euskadi.

En un comunicado difundido hoy con motivo del fin de este juicio, el PNV recuerda que este caso "nunca debió iniciarse" debido a "la inconsistencia de las acusaciones y a la falta de fundamento de las imputaciones y causas probatorias".

Para el PNV, en este proceso se aplicó el principio de "todo es ETA", lo cual no supone una "base jurídico-penal fundamentada, sino que solo obedece a inspiraciones políticas ajenas al Derecho", según se precisa en la nota, en la que también se solicita el fin de esta "práctica judicial de impulso político".

"Continuar aplicando estos criterios excepcionales -añade el PNV- en los actuales tiempos de distensión en los que la violencia de ETA ha desaparecido no ayuda a encauzar soluciones de normalidad y convivencia para una sociedad que aspira a afianzar un paz justa y duradera para todos".