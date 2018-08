Política

LOMCE

Uriarte: 'Corresponde a Euskadi legislar sobre el uso de las lenguas'

Redacción

19/03/2014

La consejera de Educación ha participado en la Conferencia Sectorial, en la que Wert ha abordado el real decreto que regula la enseñanza del castellano en las comunidades con lengua cooficial.

La consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco, Cristina Uriarte, ha insistido este miércoles en que corresponde a Euskadi legislar sobre el uso de las lenguas en la educación y ha indicado que, por este motivo, ha presentado una enmienda al proyecto de real decreto que desarrolla este punto de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

"Estamos muy preocupados con el tema de las lenguas", ha declarado a los periodistas tras participar en la Conferencia Sectorial de Educación, en la que el ministro José Ignacio Wert ha abordado con las comunidades autónomas el proyecto de real decreto que regula la enseñanza del castellano en las comunidades con lengua cooficial.

Uriarte ha señalado que ha transmitido al ministro su desacuerdo por el hecho de que "vuelva a intentar legislar sobre las lenguas" pese a que esta materia es "competencia de Euskadi". Por eso, ha añadido, "hemos presentado una enmienda al real decreto que desarrolla la disposición" para ver si hay "la posibilidad de llegar a un acuerdo".

En la reunión de este miércoles, Euskadi ha sido la única comunidad que se ha mostrado en contra de ese texto porque la consejera catalana de Enseñanza, Irene Rigau, no ha asistido por considerar que el Gobierno central pretende dejar relegada la lengua catalana.

Financiación

Uriarte también se ha referido a la financiación de la aplicación de la LOMCE, especialmente lo que se refiere a la formación profesional básica, señalando que en el caso de Euskadi, debido a la peculiaridad de su sistema de concierto económico, aún no tienen "una respuesta clara". "La contestación del ministro en un primer momento ha sido 'Así es la vida', y no me parece una cosa muy seria" ya que "tenemos que empezar a implantar la FP básica en septiembre", ha agregado.

Por su parte, la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, ha afirmado que el decreto relativo a la enseñanza en castellano como lengua vehicular en las comunidades con lengua cooficial se va a aplicar el próximo curso "sí o sí".