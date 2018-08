Política

Funeral por Iñaki Azkuna

Multitudinario y emotivo adiós a Iñaki Azkuna

Redacción

24/03/2014

La catedral de Santiago ha estado abarrotada y miles de personas han seguido el funeral por Iñaki Azkuna a través de las pantallas gigantes instaladas en la Plaza Nueva y en el Casco Viejo.

La catedral de Santiago de Bilbao ha estado abarrotada de ciudadanos que han querido asistir al funeral en memoria del alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, fallecido el pasado jueves después de una larga lucha contra el cáncer.

Una hora antes del comienzo del funeral, previsto al mediodía, la iglesia, en la que se han habilitado unos 4.000 asientos dentro y fuera del templo, ha quedado ya casi llena para rendir homenaje al alcalde fallecido.

Desde primera hora, había gente esperando a la apertura de las puertas de la catedral para coger sitio.

En la iglesia, se han colocado siete pantallas grandes para seguir la ceremonia. Además, el Ayuntamiento ha instalado dos pantallas gigantes en la Plaza Nueva, también en el Casco Viejo, donde se esperaba la presencia de unas 8.000 personas.

Al funeral, que ha sido oficiado por el obispo de Bilbao, Mario Iceta, y el deán de la catedral Luis Alberto Loyo, han asistido los Príncipes de Asturias, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el lehendakari, Iñigo Urkullu, así como el resto de miembros del Gobierno Vasco.

También han acudido los cuatro lehendakaris, que han llegado a la catedral juntos, Patxi López compartiendo paraguas con José Antonio Ardanza, y a su lado, Carlos Garaikoetxea y Juan José Ibarretxe.

Junto a ellos, en la catedral es encontraban numerosos dirigentes de todos los partidos, de instituciones, del poder judicial, empresarios, entidades sociales y económicas y miembros del mundo de la cultura, el arte y el deporte, así como representantes de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Ertzaintza.

Iceta: "Guardaremos con gozo y agradecimiento tu memoria"

El obispo de Bilbao, Mario Iceta, ha destacado la "vocación de servicio al bien común" que Iñaki Azkuna plasmó en su actividad en diversas administraciones públicas y los últimos años como alcalde de la capital vizcaína.

En la homilía, el obispo ha resaltado "la paz, serenidad y esperanza" con las que Azkuna vivió "los últimos compases de su peregrinación en esta tierra".

Iceta ha recordado las palabras que le dijo Iñaki Azkuna cuando hace unos días se despidió de él en el domicilio: "Señalando una fotografía de un hermoso Cristo crucificado que tenía ante su cama, me dijo: 'Él salió a buscarme, me encontró y me llamó. Y desde entonces, ni Él me ha dejado a mí, ni yo a Él'.

El prelado ha dicho que "los dolores y angustias propias de la muerte corporal son sosegados y pacificados porque se abren a una entrega confiada en los brazos de Cristo, que nos ama y nos espera con ternura y misericordia".

Iceta, que ha recordado el "amor" que el alcalde profesaba a la Virgen de Begoña, patrona de Bizkaia, ha reiterado su agradecimiento a Azkuna por su "testimonio" y su "servicio" y ha agregado: "Guardaremos con gozo y agradecimiento tu memoria".

50 sacerdotes y piezas de Handel, Madina, Bach e Iparragirre

El funeral, concelebrado por medio centenar de sacerdotes, ha comenzado con la interpretación del Requiem de Puccini, interpretado por la Coral de Bilbao, una de las piezas musicales elegidas por el propio Azkuna para sus honras fúnebres.

Junto al altar, ha sido colocada la medalla de San Andrés y la "makila" (bastón de mando) de Azkuna.

Azkuna eligió también piezas de Handel, Madina, Bach e Iparragirre para ser interpretadas en el funeral y, pendiente de dejar organizados todos los detalles, también incluyó algunas canciones para ser cantadas antes de la ceremonia religiosa, para amenizar la espera.

Azkuna "ha organizado su propio funeral. Todo lo dejó establecido", ha comentado el obispo de Bilbao a los periodistas poco antes de comenzar el oficio religioso.

Iceta ha dicho que se encontraba "conmovido" dado que tenía que "despedir a un amigo" con el que tenía una "relación fluida", y ha explicado que había preparado una misa "sencilla", como era el deseo que Azkuna le transmitió cuando se despidió de él.

Recibimiento en el Teatro Arriaga

Don Felipe y doña Letizia se han desplazado a la catedral desde el Teatro Arriaga, donde han sido recibidos por Urkullu y su esposa, Lucía Arieta-Araunabeña.

El teatro ha sido punto de partida para las autoridades, que han ido llegando en medio de una fina lluvia a la catedral a partir de las 11:00 horas.

Los Príncipes y las principales autoridades han sido recibidos por el nuevo alcalde de la ciudad, Ibon Areso, el director del gabinete de Alcaldía, Andoni Aldekoa, y el teniente de alcalde José Luis Sabas.