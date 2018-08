Política

Referéndum en Cataluña

Mas dice que el rechazo del Congreso no parará la voluntad del pueblo

06/04/2014

Artur Mas considera que lo que está pasando en Cataluña 'no es el capricho de unos pocos, sino, el deseo de muchos'.

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha asumido que "previsiblemente" el Congreso de los Diputados niegue el martes transferir a Cataluña la competencia para convocar referendos, pero ha advertido a renglón seguido: "Se puede decir 'no' a una ley -la que pide el traspaso de esa competencia-, pero no se puede parar la voluntad del pueblo de Cataluña".

A dos días del debate en el Congreso sobre la petición del Parlament de disponer de la competencia para convocar referendos, Mas ha lanzado este mensaje en un acto solemne en el Salón Sant Jordi del Palau de la Generalitat para conmemorar el centenario de la Mancomunitat de Catalunya.

Mas ha garantizado que el pueblo catalán siempre se expresará de manera "civilizada, constructiva y dialogante", pero ha dado por supuesto que se movilizará "no solo en la calle, sino en todas partes", en defensa de sus aspiraciones.

"Porque lo que está pasando en Cataluña, aunque algunos no se lo crean, no es la fijación de unos pocos sino la voluntad de muchos. No es la voluntad de unos pocos líderes descerebrados", ha subrayado Mas, que no acudirá a Madrid a seguir el debate, aunque hoy ha querido enviar este mensaje al Congreso.

"Previsiblemente nos dirán que no, pero fijaos, lo digo en nombre de cien años de acción catalanista y de voluntad de pacto con el Estado. Si nos dicen que 'no', dirán que 'no' a una ley, pero este 'no', no podrá parar la voluntad del pueblo de Cataluña", ha sentenciado. Asimismo, Mas ha subrayado que el proceso soberanista "no se acaba en Madrid" porque "hay otros caminos" y "el traspaso de competencias es solo uno de los marcos legales posibles".

Mas se ha mostrado convencido de que la delegación catalana irá al Congreso "con voluntad de entendimiento y de pacto", y como prueba de ello ha recordado que la proposición de ley apela a la Constitución para solicitar este traspaso. "Espero que haya buen tono y que Cataluña sepa explicarse", ha comentado.

Mas: "Piden que vaya al Congreso para repetir la imagen de Ibarretxe"

Artur Mas, ha dicho que los que piden que vaya personalmente al Congreso a defender la competencia de la Generalitat para convocar referendos "persiguen sobre todo la imagen que tuvieron con el lehendakari Ibarretxe".

"Si el presidente de Cataluña va allí y sale con la cola entre las piernas, derrotado, para ellos es una gran victoria y yo creo que esta victoria no se la tengo que dar", ha añadido en una entrevista a La Xarxa de Comunicació Local.