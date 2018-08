Política

Europeas

Miguel Arias Cañete, cabeza de lista del PP a las europeas

Redacción

09/04/2014

Dolores de Cospedal ha anunciado que propondrán al ministro de Agricultura como cabeza de lista a las elecciones europeas. Rajoy dice que "no hay previsto nada" de una crisis de Gobierno

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha anunciado hoy que propondrán al Comité Electoral del partido, que designe al ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, como cabeza de lista a las elecciones europeas del próximo 25 de mayo.

El Comité Electoral del PP acordará mañana no sólo a Miguel Arias Cañete como cabeza de lista para las europeas, sino a toda la candidatura completa, según informó hoy en rueda de prensa Dolores de Cospedal. Todos los candidatos del PP al Parlamento Europeo se presentarán el próximo sábado en un acto que los populares han convocado en la ciudad de Toledo.

Mariano Rajoy ha elegido finalmente a uno de sus ministros más cercanos, Miguel Arias Cañete, como cabeza de lista para las elecciones europeas. Una apuesta que en el PP ven segura para este primer examen en las urnas desde las últimas generales.



Han sido muchos los nombres que han sonado para encabezar la lista europea, aunque sin duda alguna el más pronunciado en el partido era siempre el de Cañete. Incluso cuando él mismo, en declaraciones públicas, se autoexcluía de la terna.



La mayoría de los populares consultados, no obstante, entienden que la carrera europea del todavía ministro no acabará el 25 de mayo, puesto que no se quedará de jefe de la delegación española en el Parlamento Europeo sino que ocupará, como él mismo espera, una comisaría europea.



Dejando a un lado estás aspiraciones, para ser comisario no es necesario ir en la lista electoral, son muchas las razones que explican la elección por parte de Rajoy de Miguel Arias Cañete.



Ha sido uno de los que "más y mejor" ha defendido los intereses de los españoles en el ámbito de la UE, como ministro y como eurodiputado, ha dicho hoy la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.



El titular de Agricultura es además un convencido y apasionado europeísta que a buen seguro defenderá sin descanso, y en un momento de desapego tan alto hacia las instituciones europeas, la importancia de pertenecer a la UE y de tener en sus órganos una presencia poderosa.

Rajoy dice que "no hay previsto nada" de una crisis de Gobierno



El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha enfriado las expectativas de una posible remodelación del Gabinete tras haber designado a Miguel Arias Cañete como cabeza de lista para las elecciones europeas.



"No hay previsto nada de eso, cuando haya algo se lo diremos", ha dicho en los pasillos del Congreso.