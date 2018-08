Política

2014-2019

El Gobierno aprueba la convocatoria de las elecciones europeas del 25M

Redacción

28/03/2014

Soraya Sáenz de Santamaría ha recordado que hasta que no se apruebe un procedimiento electoral europeo cada país tiene que convocar por su cuenta y según sus leyes los comicios europeos.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el decreto con la convocatoria de las elecciones europeas del 25 de mayo, de las que saldrán los 54 eurodiputados españoles de la legislatura 2014-2019.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha recordado en rueda de prensa que hasta que no se apruebe un procedimiento electoral europeo cada país tiene que convocar por su cuenta y según sus leyes los comicios europeos.

En el caso de España se sigue la normativa del régimen electoral general, por la que se aprueba este decreto que entrará en vigor el 1 de mayo.

La campaña electoral comenzará, como ha recordado Sáenz de Santamaría, el viernes 9 de mayo, y finalizará dos semanas después, el día 23.

Soraya Sáenz de Santamaría ha advertido en esta rueda de prensa de que los resultados de estos comicios no podrán saberse hasta entrada la noche, ya que no se puede ofrecer la información provisional hasta que no se hayan cerrado todas las urnas europeas, y previsiblemente las últimas serán las italianas.