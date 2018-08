Política

PSE-EE acusa a Bildu de 'ocultar su nefasta gestión tras la ikurriña'

Redacción

16/04/2014

Socialistas y populares critican la iniciativa de la Diputación de colocar una ikurriña de grandes dimensiones como respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo.

La portavoz del PSE-EE en las Juntas Generales de Gipuzkoa, Rafaela Romero, ha acusado este miércoles al diputado general, Martín Garitano, de tratar de ocultar su "nefasta gestión" y su "inacción frente a la crisis" tras la ikurriña gigante que colocará frente al palacio foral.

Romero ha criticado, en un comunicado, la iniciativa de la Diputación de colocar esta ikurriña de grandes dimensiones como respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo que ha obligado a la institución foral a hacer ondear en un lugar visible la bandera española.

La procuradora socialista ha advertido a Garitano que "con ikurriñas no se combate el desempleo, se combate con políticas activas de promoción económica, de fomento del empleo, no con actos de exaltación patriótica".

A su juicio, el amor a Euskadi "no se demuestra colocando banderas", sino luchando "por el empleo, contra la crisis" y "defendiendo los derechos sociales de los guipuzcoanos".

"¿De qué nos sirven unas banderas cada vez más grandes si los derechos sociales están menguando?", se ha preguntado Romero, quien ha añadido que el patriotismo de los socialistas "no es de banderas, sino de derechos de ciudadanía, de libertad, de igualdad de oportunidades y de defensa del Estado social". La dirigente del PSE-EE ha manifestado que el "patriotismo" de su formación "no cabe en una bandera, por grande que sea", porque para ellos "lo importante son las personas, no los símbolos".

La dirigente socialista ha dicho a Garitano que la ikurriña "pertenece a todos los vascos" y no sólo "a Bildu ni a los nacionalistas", ya que "nadie puede apropiarse de algo que a todos nos pertenece en virtud de ese pacto histórico que es el Estatuto de Gernika".

PP dice a Garitano que "tiene que bajarse del mástil de 14 metros" de la ikurriña

El portavoz del PP en las Juntas de Gipuzkoa, Juan Carlos Cano, ha opinado que el diputado general guipuzcoano, Martin Garitano, que "tiene que bajarse de su mástil de 14 metros", en alusión al que la Diputación de Gipuzkoa va a colocar con una ikurriña de cuatro por seis metros desde el próximo día 26 en la plaza Gipuzkoa de SDonostia, y "escuchar a los guipuzcoanos".

En un comunicado, Cano ha afirmado que "a Bildu le falta altura de miras" y el Gobierno foral de Garitano lleva "tres años destrozando Gipuzkoa, deshaciendo los avances que habíamos alcanzado en todos los campos". "Ese es su máximo logro", ha apuntado.

El portavoz del PP ha lamentado que "han pasado tres años sin que el Ejecutivo foral haya gestionado, en un periodo en el que la gestión era más necesaria que nunca".

"Bildu no está aquí para hablar de desempleo, de pobreza, de necesidades, de futuro", ha señalado, para añadir que la coalición "ha venido para colocar mástiles, cuanto más altos mejor y para atacar a los que no piensan como ellos".