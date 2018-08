Patxi López: 'Muchos abandonarían la independencia al saber su coste'

El secretario general del PSE, Patxi López, ha afirmado que quienes piden la independencia "a cualquier coste" no hablan "del coste de verdad", porque si lo hicieran "habría mucha gente que abandonaría ese barco, y tienen miedo". En una entrevista concedida a Efe, López ha defendido que no es momento de "soberanías excluyentes", sino de "ceder soberanía a Europa", y ha expresado su deseo de que los partidos políticos de Euskadi sean capaces de acordar un "nuevo marco estatutario" que sea refrendado por la sociedad vasca.



En alusión a los nacionalistas en Cataluña y la CAV, el secretario general del PSE-EE ha criticado que "quien defiende la independencia a cualquier precio, tenga el coste que tenga, luego no quiere nunca hablar el coste que de verdad tiene". Supone, ha explicado, "sacarte de Europa, pero tiene un coste económico en el sostenimiento de los servicios públicos, de las prestaciones sociales y de las pensiones, que en Euskadi no las podríamos pagar".



Patxi López ha considerado que "en Cataluña hay un problema no con los catalanes, sino con los independentistas catalanes, que parece que les da igual lo que es la propia democracia; cuando Artur Mas dice que le da igual lo que diga el Congreso, no está buscando una confrontación con Madrid, está dinamitando un sistema democrático. La democracia implica sí o sí el respeto a las reglas del juego. Y si uno quiere cambiarlas, tiene un recorrido por hacer", ha resaltado.

El anterior lehendakari ha afirmado que el modelo que defienden los socialistas "respeta las singularidades" como la vasca y catalana, busca la "multilateralidad de las relaciones", "garantiza la lealtad institucional" y "blinda" las competencias. "Y sobre todo -ha agregado- es un modelo que avanza en una cosa: este no es el tiempo de buscar soberanías exclusivas y excluyentes, de levantar fronteras, es tiempo de hacer todo lo contrario, de ceder soberanía, hacia Europa especialmente, para que podamos ser capaces de definir políticas comunes en muchas cuestiones". "Eso es lo que necesitamos, no convertirnos en una isla, sino construir un continente", ha remarcado López.

Autogobierno vasco