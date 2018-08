Política

Aberri Eguna

Quiroga: 'Separarse de España y Europa no es dar un futuro a Euskadi'

Redacción

20/04/2014

La presidenta del PP vasco cree que, frente a las "ensoñaciones" de los partidos nacionalistas, "Europa no quiere que se separe nadie, sino ser cada día más grande y más influyente".

La presidenta del PP vasco, Arantza Quiroga, ha asegurado este domingo que "separarse de España y Europa no es dar un futuro a Euskadi". Quiroga, en declaraciones efectuadas a Efe en la jornada en la que se celebra el Aberri Eguna 2014, cree que frente a las "ensoñaciones" de los partidos nacionalistas, Europa "no quiere que se separe nadie, sino ser cada día más grande y más influyente".



Quiroga se ha referido a los mensajes de los partidos nacionalistas, con los que han abogado por la presencia directa de pueblos, como el vasco, en Europa. Ha lamentado que el PNV y el lehendakari, Iñigo Urkullu, hayan dado un "salto más" y planteen que Euskadi es un problema no solo para España, sino también para Europa.



La presidenta del PP de la CAV ha dicho que el "mensaje caduco y viejo" que hoy ofrece el PNV demuestra que es un partido "sin ideas". "Siguen con las ensoñaciones año tras año cuando se demuestra que el mundo y Europa van por otro lado", ha sentenciado.



Quiroga ha añadido que cada partido, como el PNV, puede tener "en su ADN" sus anhelos de independencia, pero estos "mensajes trasnochados en el siglo XXI nos preocupan porque provienen del partido que está gobernando a todos los vascos". Por último, se ha referido a que "ni siquiera los que defienden la independencia del País Vasco de los siete territorios lo hacen de manera conjunta" y a que, pese a su último comunicado, la "presencia de ETA es cada vez más irrelevante".