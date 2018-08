Política

Iñigo Urkullu: 'En Madrid tienen que aceptar que España no es una'

20/04/2014

El lehendakari ha instado a reconocer "la realidad nacional vasca", para lo que ha realizado un llamamiento a abordar "la fórmula democrática" del "diálogo, negociación, acuerdo y ratificación".

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha instado a aceptar que la "España de una, grande y libre ha quedado atrás" y a reconocer "la realidad nacional vasca". Por ello, ha realizado un llamamiento a abordar "la fórmula democrática" del "diálogo, negociación, acuerdo y ratificación", que es la "alternativa" de Euskadi, Cataluña, Escocia y Flandes de Europa.

Durante su intervención en el acto del Aberri Eguna 2014 que el PNV ha celebrado en la Plaza Nueva de Bilbao, Urkullu ha asegurado que en Madrid "tienen dos alternativas", la del "no" que, a su juicio, "no es la solución, sino dilatar el problema, aplazarlo y hacerlo más grande"; y la segunda, "la de escuchar, abrir los ojos a la realidad y aceptar que España no es una".

Asimismo, ha agregado que los vascos "están aquí hace más de la existencia de los estados", y ha destacado que Euskadi "necesita más Europa para el presente y para el futuro, un futuro que se pactará y decidirá" en el País Vasco. "Euskadi, nación Europea. Es lo que queremos en un momento crucial de nuestra historia", ha destacado.

En este sentido, ha recordado que fue en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) donde se aprobó el Estatuto de Gernika y, desde entonces, los vascos han reclamado "por activa y por pasiva su cumplimiento, y en Madrid dicen que no".

"Aquí decidimos el Nuevo Estatuto Político. Lo llevamos a Madrid y nos dicen que no. Presentamos una propuesta de reforma constitucional que acepte la realidad plurinacional del Estado. La llevamos a Madrid y nos dicen que no", ha aseverado.

Por ello, ha dicho que "está claro que en España tienen un problema, y es que solo saben decir que no". "No vamos a parar, no nos vamos a resignar. El que piense eso, no conoce a este pueblo", ha advertido.

El lehendakari ha afirmado que, ahora, en la ponencia de autogobierno del Parlamento vasco, se plantea un Nuevo Estatus Político, para que el que hará falta "diálogo y negociación para un acuerdo político a la altura de este nuevo tiempo".

Por ello, ha reclamado que se acepte que "los tiempos de 'una, grande y libre' quedaron atrás, aceptar la existencia de realidades nacionales diferentes, aceptar que este pueblo existe, que celebra el Aberri Eguna, en dictadura y libertad; aceptar y respetar la realidad nacional vasca".