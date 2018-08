Política

Entrevista en 'Vanity Fair'

'Los periodistas sabían que se cobraban dietas pero no preguntaban'

22/04/2014

Según Yolanda Barcina, en la etapa de bonanza económica, "todo el mundo iba bien y se entendía que los políticos aquí tuvieran otras remuneraciones que en otros sitios de España siguen teniendo".

La presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, ha afirmado que "los periodistas sabían" que los políticos cobraban dietas de la Caja de Navarra (CAN), pero que "no preguntaban", declaraciones que han sido duramente criticadas por los socialistas de la comunidad foral.

Barcina señala en una entrevista a la revista Fanity Fair que, en la etapa de bonanza económica, "todo el mundo iba bien y se entendía que los políticos aquí tuvieran otras remuneraciones que en otros sitios de España siguen teniendo".

"Los periodistas -agrega- sabían que los políticos cobrábamos, pero nunca preguntaban".

La presidenta de Navarra señala que su Gobierno, de UPN, ha cambiado "muchas cosas". "Yo corregí en 2011 que se recibieran dietas de instituciones como Caja Navarra que completaran el sueldo", explica en la entrevista.

Barcina asegura que nunca dejará UPN para pasar al PP. "No -asevera en la revista-, yo soy de UPN. No me voy a cambiar de partido. Ni ahora ni nunca. Siempre seré de UPN".

La presidenta, en otro momento de la entrevista, defiende la reforma de la ley del aborto que impulsa el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, porque es "una clara defensora de la vida".

Las declaraciones de la presidenta han llevado a Javier Remirez, portavoz de la comisión ejecutiva regional del PSN-PSOE, ha calificar las palabras de Barcina de "un insulto a la inteligencia de la ciudadanía navarra".