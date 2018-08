Política

Crisis en Navarra

Barcina agotará la legislatura: 'No vamos a tirar la toalla ahora'

Redacción

31/03/2014

La presidenta el Gobierno navarro entiende que la continuidad de su Gobierno da "confianza, seguridad y estabilidad" a la Comunidad foral.

La presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, ha confirmado hoy que no convocará elecciones anticipadas, al entender que la continuidad de su Ejecutivo "da confianza, seguridad y estabilidad" a la Comunidad foral, una decisión que han lamentado la mayoría de los grupos parlamentarios.



En conferencia de prensa tras el consejo semanal de Gobierno, la presidenta ha sido tajante al confirmar: "No vamos a tirar la toalla en este momento, porque eso traería inestabilidad", con lo que se agota definitivamente la posibilidad del adelanto electoral pedido por toda la oposición, excepto el PPN, ya que de no activarse hoy será imposible legalmente.



Mientras que para el PSN la decisión de Barcina es un "error", ha dicho Juan José Lizarbe, para Maiorga Ramírez, de Bildu, la presidenta tendría que devolver "la decencia" al Gobierno "dando la voz y la palabra" a los ciudadanos.



Sin embargo, su negativa a adelantar las elecciones supondrá que la oposición tendrá que articular medidas "progresistas, solidarias y transversales" en lo que resta de legislatura, ha precisado el portavoz de Aralar, Patxi Zabaleta, la misma idea que ha defendido José Miguel Nuin, de I-E, para evitar "una sociedad empobrecida y desigual".