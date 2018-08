Política

Responde a Barcina

Enrique Maya: 'Yo no podía saber lo que sabían o no los periodistas'

Redacción

23/04/2014

El alcalde de Pamplona/Iruña, Enrique Maya, ha contestado a las preguntas de la presidenta de Navarra Yolanda Barcina sobre las dietas de Caja Navarra.

El alcalde de Pamplona/Iruña, Enrique Maya, ha afirmado que él no podía saber lo que "sabían o no los periodistas" sobre las dietas de Caja Navarra, "es imposible que lo sepa", y ha añadido que "lo que sí sé es el conocimiento que tenía yo".



Así ha respondido el alcalde a las preguntas sobre las declaraciones de la presidenta Yolanda Barcina, quien ha afirmado que "los periodistas sabían de las dietas de CAN, pero no preguntaban". "Para mí el tema de la CAN es un tema cerrado hace tiempo", ha dicho, para añadir que "sí sé lo que yo conocía de la Caja cuando entré de alcalde".



"Siempre he dicho que existía un Reglamento de los estatutos donde venía perfectamente recogida la Permanente de la Junta de Entidades Fundadoras. Lo que podían saber o no los periodistas yo no lo puedo saber, es imposible que lo sepa", ha expuesto.



Sobre si no le extraña de que de saberlo los periodistas no preguntaran, Enrique Maya ha dicho que "a mí nadie me preguntó de nada", para añadir que "no quiere decir que los periodistas lo supieran o no". "Yo llego a alcalde, pido la información oportuna sobre los órganos a los que pertenezco, acudo y actúo como debo actuar en ellos, ningún periodista me preguntó a mi nunca nada", ha insistido.



"No puedo tener conocimiento de lo que sabían los periodistas de una cuestión de ese tipo, lo que sí sé es el conocimiento que tenía yo", ha afirmado.