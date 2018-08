Política

El TC volverá a estudiar si suspende la prisión para Arnaldo Otegi

Redacción

25/04/2014

Arnaldo Otegi ha solicitado al TC que vuelva a estudiar si, dado que ha cumplido ya las tres cuartas partes de la condena contra la que ha recurrido, le corresponde seguir en prisión.

El Tribunal Constitucional (TC) volverá a estudiar, en un plazo previsiblemente breve, si debe mantener la situación de prisión de Arnaldo Otegi en tanto no resuelve sobre el recurso de amparo que el exdirigente abertzale presentó, junto a otros inculpados, por el Caso Bateragune.



Arnaldo Otegi ha solicitado al TC que vuelva a estudiar si, dado que ha cumplido ya las tres cuartas partes de la condena que se le impuso y contra la que ha recurrido, corresponde suspender provisionalmente su situación de prisión en tanto no se resuelve su recurso de amparo.



El alto tribunal ya decidió en junio de 2013 mantener la prisión para los recurrentes -aplicó su doctrina a este caso y señaló que en los recursos contra penas cuya duración excede de 5 años no se aplica la suspensión- pero ante el escrito de Otegi fuentes del TC han informado de que la cuestión volverá a ser estudiada.



Respecto al amparo, el TC debe determinar si fue justa la condena a seis años y medio de prisión que impuso el Supremo a Otegi y Usabiaga por intentar reconstruir Batasuna a través del grupo Bateragune.



En noviembre de 2013 la Fiscalía del Tribunal Constitucional se pronunció sobre el asunto y avaló las condenas a los dirigentes abertzales Arnaldo Otegi y Rafael Díaz Usabiaga, es decir, se opuso a los recursos de amparo que presentaron contra sus condenas, que en el caso de Otegi le mantiene en prisión desde agosto de 2009.



El caso afecta también a los dirigentes abertzales Miren Zabaleta, Arkaiz Rodríguez Torres y Sonia Jacinto García.