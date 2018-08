Política

Coca-Cola dice que no retiró el anuncio y que respeta todas las ideas

Redacción

21/05/2014

La empresa subraya que la campaña terminó el lunes y que el anuncio no estaba teniendo "los resultados adecuados". Cree que se aprovecha su notoriedad para crear polémica.

Coca-Cola dejó de emitir el spot protagonizado por Gotzon Sánchez este lunes, según han confirmado responsables de la empresa a Radio Euskadi. La multinacional asegura que no emitirá más el anuncio, para no herir sensibilidades, aunque aclara que había dejado de emitirse el lunes, por fin de campaña.

El gerente de comunicación de Coca-Cola de la Zona Norte, Gonzalo Márquez, ha asegurado que la compañía "no ha retirado" el anuncio, sino que éste tiene "un periodo de vida" que terminó porque no estaba teniendo "los resultados adecuados". Además, ha mostrado su "respeto total y absoluto" a todas las ideas y todas las sensibilidades.



Márquez se ha referido, de esta manera, "al follón" o la polémica que se suscitó este miércoles sobre la supuesta retirada por Coca Cola de su último anuncio, que protagoniza el actor vasco Gotzon Sánchez, por apoyar públicamente actos de la ilegalizada 'Herrira'.



Ha asegurado que es "absolutamente" fundamental para la compañía "el respeto absoluto y total a todo tipo de sensibilidades y libertades de todo el mundo", y a la "forma de pensar" de toda la gente, y eso Coca-Cola "lo lleva siempre a rajatabla".



"Nos hemos visto envueltos en una polémica que ni la hemos buscado ni la hemos provocado", ha insistido.

Comunicado de la empresa

Posteriormente, Coca-Cola Iberia ha hecho público un comunicado en el que ha reiterado que su última campaña acabó el pasado domingo.

''El plan de medios de la mencionada campaña contemplaba su finalización para el pasado domingo 18 de mayo, produciéndose ya el lunes únicamente algún pase esporádico destinado a cumplir los acuerdos entre los medios y el anunciante, algo habitual en este tipo de acciones de publicidad", subraya la compañía.

"Coca-Cola Iberia respeta la libertad de expresión y de pensamiento, sin que por ello se identifique o comparta las posiciones personales de los que participan en sus anuncios, tanto delante como detrás de las cámaras", añade la nota.

Coca-Cola insiste en que la decisión sobre la contratación de un actor "se lleva a cabo por la agencia y la productora del anuncio" y asegura que "es independiente de cualquier ideología política o circunstancia personal". Asimismo, califica de "sorprendente" que "la polémica haya surgido sólo con Coca-Cola y no con otras firmas" tras conocerse la trayectoria del actor, lo que considera "sólo explicable por la intención de aprovecharse de la notoriedad de la marca".

La compañía lamenta "profundamente" las molestias que la difusión de esta información haya podido causar a la sociedad española y afirma que la polémica ha sido "ajena a su voluntad".

Polémica

Según publicaba este miércoles El Mundo, el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, remitió este martes una carta al presidente de Coca-Cola España pidiéndole la retirada su última campaña publicitaria en la que aparecía Sánchez, por su apoyo y colaboración a Herrira.

Así, la retirada del anuncio de Coca-Cola en el que participaba el actor se convertía en una de las noticias del día. Durante la jornada, la propia empresa quiso "pedir disculpas" a todos aquellos que "se hayan sentido ofendidos". "El anunció está retirado", confirmaba la compañía en declaraciones a Europa Press, asegurando que Coca Cola "desconocía" el "currículum", "los detalles" y era "totalmente ajena" al contexto político del actor que protagoniza su anuncio. "El currículum de la gente que participa en un 'spot' es un asunto que lleva la productora y a lo que Coca-Cola es ajeno", recalcaba. "Ya se ha retirado y pedimos disculpas", reiteraba.

Gotzon Sánchez: ''¿Dónde está el problema?''

Entrevistado este miércoles por la noche en el programa ''Ganbara'' de Radio Euskadi, Gotzon Sánchez explicaba que la propia agencia de publicidad responsable del spot le había aclarado que el anuncio dejó de emitirse el lunes. ''Me han utilizado para fines políticos'', subrayaba.

Por mañana, el actor señalaba que seguirá trabajando por "la resolución del conflicto". Entrevistado en el programa 'ETB Hoy', el Sánchez afirmaba que en el futuro le "encantaría" ver a víctimas de "ambas partes del conflicto" en nuevos encuentros y "charlar con ellos", tras las reuniones mantenidas por víctimas de ETA o del GAL en Madrid el mes pasado, en las que estuvo presente, "algo que no tuvo tanta repercusión como esto".

Preguntado por si teme que su futuro laboral se vea perjudicado por esta polémica, Gotzon Sánchez decía no querer "pensar en ello". "Prefiero seguir trabajando y luchando día a día como hacemos los actores".

"Todo lo demás, es crear noticia, porque, ¿dónde está el problema?. Si no hay problema, no hay noticia", añadía.

Dignidad y Justicia: ''O te posicionas con la vida o te posicionas con la muerte''

Esa misma tarde, Daniel Portero, presidente de la asociación Dignidad y Justicia, valoraba lo sucedido con el spot de Coca-Cola en el programa "Sin ir más lejos" de ETB2. ''O te posicionas con la vida o te posicionas con la muerte. Ha elegido la muerte, pues estas son las consecuencias'', decía Portero, en referencia al actor.

''Ya está bien de tratar a los presos de ETA como presos políticos. Son asesinos, y punto'', aseguraba. ''Cualquiera que se mezcle con ellos está de alguna forma reivindicando su causa. Si Gotzon Sánchez tuvo la mala fortuna de apoyar un acto a favor de la libertad de personas que son asesinos y que se posicionan con una organización que ha sido suspendida cautelarmente por pertenecer a ETA, las consecuencias con las que son'', añadía.

''Si yo soy actor y me voy a Estados Unidos y apoyo una campaña a favor de Bin Laden, yo no puedo salir en ningún spot publicitario, porque me lo prohíben inmediatamente'', decía el presidente de Dignidad y Justicia.

Portero negaba que haya sido una medida de presión a Coca Cola. ''Nosotros hemos informado a Coca Cola y ellos han tomado esa decisión''. ''Tenemos todos libertad; unos para hacer un anuncio y otros para recriminar que la persona que actúa en ese anuncio ha formado parte de actos de Herrira'', añadía.