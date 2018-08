Política

Presunta prevaricación

Denuncian al alcalde de Sestao por no querer empadronar a inmigrantes

Redacción

22/05/2014

Sos Racismo ha hecho públicas unas grabaciones realizadas con cámara oculta.

El alcalde de Sestao, Josu Bergara (PNV), ha sido denunciado hoy por cinco familias y dos personas más por un presunto delito de prevaricación por omisión, con agravante de racismo, por negarse a empadronarlas en el municipio por ser inmigrantes extranjeros.



La representante de SOS Racismo Nekane García ha explicado que el problema por la negativa a empadronar a estos inmigrantes en Sestao se da desde 2012 y que primero intentaron solucionarlo directamente con Bergara.



Ante la negativa del alcalde, los denunciantes pidieron la intervención del Ararteko, que instó al regidor a empadronar a los inmigrantes sin que tuviera efecto, y también recurrieron a la vía administrativa y al Instituto Nacional de Estadística (INE), entidad responsable del padrón, para tratar de solucionar el problema.



En la denuncia presentada hoy en el juzgado de Barakaldo (Bizkaia), municipio vecino a Sestao, se aportan como pruebas las grabaciones de dos reuniones del alcalde con inmobiliarias de la localidad para, según SOS Racismo, usar una base de datos con antecedentes policiales para hacer una "selección" y evitar que inmigrantes "conflictivos" alquilaran viviendas en Sestao.



En esas grabaciones, según la ONG que apoya a los denunciantes, Bergara reconoce que "incumple" la ley "todos los días, a todas horas". A continuación transcribimos varios fragmentos del audio entregado a los periodisdtas:

"Yo no voy a prohibir que venga gente extranjera, porque es imposible, pero por lo menos, los que vengan... vamos a dejar la gente, entre comillas, que no quiere nadie, que no venga a Sestao".



"Si yo no digo que no venga gente extranjera. Seguramente hay mucha gente buena que quiere venir, que quiere pagar su hipoteca y quiere hacer sus cositas, seguramente. Vamos a hacer una selección, mínima, y para eso tenemos que coordinarnos".



"La mierda a Sestao. Pues no, la mierda ya no viene a Sestao, y sino la echo yo. La echo yo, ya me encargo yo de que se vayan, a base de ostias, claro, pero ya me encargo yo de que se vayan. Porque la mierda nadie la quiere, porque todo el mundo les echa de todos los sitios. En todos los municipios, nadie quiere a los gitanos".

Erkoreka, sorprendido

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, se ha mostrado esta mañana sorprendido por la noticia y ha añadido que "no es en absoluto su estilo habitual de afrontar las dificultades políticas o de relacionarse con las personas".

Tras señalar que conoce personalmente al actual alcalde de Sestao, ha recordado que el propio Bergara "ha reconocido que lo expresado no es su episodio más plausible". Aún así, ha preferido esperar a que Bergara se explique públicamente antes de hacer más declaraciones al respecto.

También se ha referido a esta denuncia el consejero vasco de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, quien ha precisado que no había contactado con Bergara tras conocer por los medios de comunicación "lo que parece que ha ocurrido".



Aburto ha declarado que el alcalde de Sestao "ya ha reconocido que sus palabras sobre los inmigrantes no han sido adecuadas", a la vez que ha criticado que "da la impresión" de que dichas palabras se grabaron "en términos no muy legales".



Ha recordado que el empadronamiento es una competencia municipal que en Euskadi supone un "elemento esencial para acceder a los servicios sociales y de protección" y que, por ello, debe ejercerse "de forma adecuada".

Por otro lado, el secretario general de los socialistas vizcaínos, José Antonio Pastor, ha considerado "intolerables y xenófobas" las manifestaciones realizadas por el alcalde de Sestao, "en las que ha llegado a calificar como 'mierda' a los inmigrantes, asegurando que él se encargaría de que se fueran de su municipio "a base de hostias". Por ello, le ha pedido una rectificación.