Bergara: 'Sestao no es racista, pero sí está hastiado de delincuencia'

Redacción

23/05/2014

Por su parte, el Bizkai Buru Batzar desautoriza los comentarios del alcalde de Sestao por ser contrarios a los valores del partido, a la vez que acepta sus disculpas y explicaciones.

El alcalde de Sestao, Josu Bergara, ha trasladado este viernes, en una reunión, a distintas asociaciones de personas inmigrantes que trabajan con colectivos desfavorecidos que Sestao no es un pueblo racista, pero sí "hastiado de soportar delincuencia y actos incívicos".



Bergara se ha reunido esta la mañana con representantes de las asociaciones Secretariado Gitano, Asocolvas, Cáritas, Nevipen y la Asociación de Marfileños de Bizkaia para aportarles su versión de los hechos y de la polémica suscitada a raíz de la denuncia presentada contra su persona por SOS Racismo y por la "filtración interesada" de una grabación a los medios de comunicación, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.



SOS Racismo presentó una denuncia contra él "por no empadronar a inmigrantes" y aportó una grabación en la que éste asegura: "la mierda ya no viene a Sestao porque, si no, la echo yo".



En el encuentro, Bergara ha calificado de "desafortunadas y criticables" sus palabras y ha solicitado disculpas a los presentes "si las mismas hubieran podido ofenderles".



El primer edil de Sestao les ha trasladado que la grabación está "editada y manipulada" de tal manera que la versión que se ha difundido "da a entender de forma engañosa" que él se refiere a los inmigrantes, cuando "se refería única y exclusivamente a los delincuentes cuando habla de 'mierda'.



El primer edil les ha explicado que la grabación "no autorizada" fue realizada en una reunión con titulares de inmobiliarias de Sestao convocada el año pasado para abordar el problema de los pisos patera. Bergara ha reiterado que, al emplear el término "mierda", se estaba refiriendo a las personas que delinquen y generan problemas de incivismo en el pueblo y no al colectivo de inmigrantes, "como se ha pretendido trasladar a la opinión pública".



Además, ha reiterado su apoyo a estas personas que acuden a Sestao, a Bizkaia y a Euskadi "a labrarse un futuro mejor". Durante la reunión, el alcalde ha dejado claro que Sestao no es un pueblo racista pero sí es un municipio que está "hastiado de soportar delincuencia y actos incívicos".



Por ello, ha reclamado colaboración institucional para solucionar los problemas sociales y de desempleo que arrastra la localidad desde hace más de 20 años.

Los inmigrantes responden

Por su parte, el representante de la asociación de colombianos, Alberto Galindo, ha aceptado las disculpas de Bergara y ha considerado que sus palabras fueron "sacadas de contexto".



Tras recordar que conocen al regidor desde hace más de ocho años "como persona, como funcionario y como político", ha considerado que sus manifestaciones "fueron sacadas de contexto" y ha destacado que "siempre ha apoyado a las entidades y a las personas inmigrantes". "Ha estado con nosotros en cualquier situación", ha señalado.



Por su parte, el nigeriano David Esso ha afirmado que han existido problemas para miembros de la 'comunidad negra' para "empadronarse" en el municipio y ha pedido al alcalde de "cumpla" la Ley. Según ha señalado, Josu Bergara se ha comprometido a trabajar para que "todo vaya bien".

El Secretariado Gitano ve "insuficientes" las explicaciones

La Fundación Secretariado Gitano (FSG) ha calificado de "claramente insuficientes" las explicaciones del alcalde de Sestao (PNV), Josu Bergara, por sus declaraciones sobre inmigrantes y ha exigido una respuesta "contundente" por parte de las instituciones, partidos y ciudadanía.

La FSG se ha manifestado de esta manera en un comunicado tras las excusas del regidor, que fue denunciado por cinco familias y dos personas más por un presunto delito de prevaricación por omisión, con agravante de racismo, por negarse a empadronarlas en el municipio por ser extranjeros.

Las denuncias se acompañaron de unas grabaciones tomadas de forma oculta hace un año y distribuidas por SOS Racismo, y en las que se pronunciaban frases como: "... La mierda ya no viene a Sestao. Si no, la echo yo. La echo yo y ya me empeño yo, ya encargo yo de que se vayan, a base de hostias, claro".

La FSG, que ha calificado esas palabras de "racistas" y "totalmente inadmisibles", ha valorado las disculpas del regidor pero cree que las explicaciones que ha dado en reuniones con organizaciones sociales no son suficientes.

"Exigimos una respuesta mucho más contundente por parte de las instituciones públicas, los partidos políticos y la sociedad en general, ante estos discursos que alimentan el virus del racismo, denigran a las personas y favorecen la constitución de 'chivos expiatorios'", ha señalado.

Bizkai Buru Batzar

Por su parte, el Bizkai Buru Batzar (PNV) ha hecho pública hoy una declaración en la que desautoriza los comentarios del alcalde de Sestao por ser contrarios a los valores del partido, a la vez que acepta sus disculpas y explicaciones.

El Bizkai Buru Batzar (BBB) ha desautorizado las palabras del alcalde por ser "inadecuadas, inapropiadas y contrarias a la ideología y valores de pluralidad y de apertura" del PNV.

Inmobiliarias ven manipulada la grabación

Las dos inmobiliarias que se reunieron con Bergara han salido en defensa del regidor y han afirmado que algunas de las grabaciones filtradas no corresponden a la cita denunciada por SOS Racismo.

Las inmobiliarias Gran Vía y ARD Asesores, en un comunicado, admiten que las palabras de Bergara fueron "desafortunadas", pero recalcan que ha sido "sacadas de contexto y sesgadas", ya que "algunas de las grabaciones no fueron realizadas en la reunión citada".