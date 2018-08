Política

Mas avisa que impugnar la ley de consultas sería una 'hostilidad' más

28/05/2014

El presidente de la Generalitat ha considerado que el resultado de las elecciones europeas da un "aval suplementario" al proceso soberanista.

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha pedido hoy al Gobierno español que "no se meta" en la ley catalana de consultas porque impugnarla supondría una "hostilidad añadida" contra Cataluña y se perdería una "segunda oportunidad", tras el trámite en el Congreso, para poder consultar a los catalanes.

En la sesión de control del Parlament, el presidente catalán ha pedido hoy al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, que tras los "noes" del Estado al proceso soberanista debería ahora dejar de navegar con "el piloto automático" para evitar el "rumbo de colisión".

Mas ha considerado que el resultado de las elecciones europeas da un "aval suplementario" al proceso soberanista, por lo que ha remarcado que no dará "ni un paso atrás", aunque ha subrayado que "tan importante es no dar ni un paso atrás como hacer todos los pasos adelante bien hechos", razón por la cual ha pedido al Estado que no bloquee la ley catalana que debe avalar la consulta del 9 de noviembre.