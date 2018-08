Política

Consulta en Cataluña

El 47,1% de catalanes votaría 'sí' a la independencia en la consulta

Redacción

30/04/2014

Según una encuesta del Centro de Estudios de Opinión Política de la Generalitat (CEO), el 19,3% votaría en contra y un 10,9% de los catalanes no iría a votar en esta consulta.

El 47,1% de catalanes votaría a favor de la independencia en la consulta de autodeterminación de Cataluña del 9 de noviembre, mientras que el 19,3% votaría en contra, y el 8,6% votaría 'sí' a que Cataluña sea un Estado pero 'no' a que sea independiente, según el Centro de Estudios de Opinión Política de la Generalitat (CEO).

Así se desprende de la primera ola del Barómetro de Opinión Política del CEO, que por primera vez incluye en sus encuestas las dos preguntas acordadas por el presidente de la Generalitat, CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP para la consulta de autodeterminación del 9 de noviembre.

Según el ente demoscópico de la Generalitat, que ha consultado a 2.000 catalanes mediante entrevistas presenciales, un 10,9% de los catalanes no iría a votar en esta consulta, mientras que un 9,4% todavía no sabe qué votaría y un 1,8% ha preferido no responder.

Sin embargo, el director del CEO, Jordi Argelaguet, ha apuntado este miércoles en rueda de prensa que en una hipotética consulta el doble "sí" superaría la barrera del 50%, ya que no habría que sumar ni a los abstencionistas ni a parte de los que hoy no saben si votarían. Argelaguet ha vaticinado que el apoyo a la independencia rondaría el 55-56%, en la línea de datos anteriores del CEO y de otros organismos.

Entre los que prevén votar doble 'sí', se imponen los argumentos de ganar autonomía y capacidad de gestión económica, mientras que los partidarios de un Estado catalán no independiente abogan por más autonomía dentro de España, y los que votarían 'no' a un Estado lo hacen principalmente por motivos sentimentales y para preservar la unidad de España.

Los encuestados se pronuncian también sobre la continuidad de una Cataluña independiente en la UE y un 44,9% ve bastante o muy probable que quede fuera: en concreto, un 20,3% ve muy probable la salida de la UE; bastante probable, un 24,6%; poco probable, un 23,8%, y nada probable, un 13,8%; mientras que un 16,9% no sabe qué sucedería y un 0,6% prefiere no responder.