Rubalcaba, a favor del voto directo 'siempre que haya unanimidad'

Redacción

29/05/2014

El secretario general del PSOE dice que "simpatiza" con la idea de que a su sucesor lo elijan los militantes con voto directo, pero afirma que si no hay unanimidad no hará dicha propuesta.

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha dicho hoy que "simpatiza" con la idea de que a su sucesor lo elijan los militantes por voto directo, pero que "si no hay unanimidad" en el partido no llevará "a cabo una propuesta de esa naturaleza".



Rubalcaba, que ha hecho este anuncio en el Congreso, no comparecía ante los medios desde que hace tres días anunciara la convocatoria de un congreso extraordinario para elegir a su sucesor, el 19 y 20 de julio.