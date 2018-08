Política

Elecciones europeas

Tsunami en las filas socialistas, tras el batacazo europeo

IKER GÓMEZ / EITB.COM

28/05/2014

Rubalcaba fue el primero en anunciar la renovación de su ejecutiva y en abandonar el barco. Le siguieron los socialistas de Euskadi y de Navarra, que celebrarán cónclaves este mismo año.

Fue el gran titular de la noche electoral: populares y socialistas perdían cerca de 5 millones de votos en el Estado, sufragios que fueron a parar a partidos minoritarios como Podemos, que logró cinco escaños en Europa, o UPyD, que mejoró notablemente sus resultados.

La reacción de unos y otros no podía haber sido más distinta: mientras Rajoy y sus ministros insisten que los resultados europeos no son equiparables a los de unos comicios generales y confirman que no harán cambios en el Gobierno, en las filas socialistas se ha producido un tsunami sin precedentes.

El primero en abrir el melón fue el secretario general del PSOE. Rubalcaba comparecía quince horas después de conocer los desastrosos resultados de su partido para asumir la culpa y anunciar un congreso extraordinario al que no se presentará. Los socialistas elegirán a su sustituto los días 19 y 20 de julio, después de intentar “fortalecer el partido”.

En la carrera para dirigir el nuevo PSOE suenan ya varios nombres: Susana Díaz, secretaria general de los socialistas andaluces, Pedro Sánchez, diputado por Madrid, Eduardo Madina, que ya ha anunciado que podría presentarse a dirigir el PSOE si existe voto directo de los militantes, o incluso el exlehendakari, Patxi López, que no ha desvelado aún sus intenciones futuras.

La polémica rodea también a la metodología que se usará para elegir al siguiente líder socialista: Eduardo Madina, Pedro Sánchez o Carme Chacon plantean unas primarias abiertas en la que el sucesor de Rubalcaba no sea elegido sólo por los delegados presentes en el congreso federal, sino por todos los militantes (más de 200.000), tal y como lo hizo en su día el PSdeG.

Justo enfrente se sitúan los detractores de esta metodología: el propio Ramón Jáuregui ha defendido hoy que sea el millar de delegados el que decida, y no todos los militantantes, argumentando que son precisamente éstos últimos los encargados de designar a los delegados socialistas.

Idoia Mendia, ¿sustituta de López?

Los socialistas vascos, que sufrieron un duro varapalo el domingo, fueron los siguientes en hacer autocrítica y en anunciar congresos extraordinarios para renovar el proyecto. Patxi López, secretario general del PSE-EE durante doce años, proponía un cónclave socialista para septiembre y confirmaba que no será candidato, sin aclarar si lo será en Madrid o no.

Al momento, todas las miradas se dirigieron a Idoia Mendia. Mano derecha de López durante su mandato como lehendakari, la exnúmero dos del Gobierno Vasco no se ha pronunciado aún y López se ha limitado a recordar que el cargo “no es hereditario” y que será la militancia quien decida a su sustituto.

En Navarra, Roberto Jiménez propuso celebrar primarias abiertas tres horas después de la comparecencia de Rubalcaba, motivado por el “muy mal” resultado del PSN en las europeas y por su discrepancia con el PSOE a la hora de votar una moción de censura contra Barcina el pasado mes de marzo. El partido renovará su dirección en un congreso extraordinario este mismo año, a propuesta de Jiménez, que tampoco optará a la reelección. La fecha del cónclave tendrá que ser acordada con la dirección federal del partido.

El resto de filiales socialistas no ha seguido la estela de los vascos y del secretario general. El PSC mostró su “respeto” a la decisión de renovar las diferentes ejecutivas, pero descartó seguir este camino, aunque convocará el Consell Nacional el mismo mes de junio para abrir “un proceso de reflexión interna”. Además, hoy mismo los sectores críticos del PSC, entre ellos cuatro exconsellers, han anunciado la creación de un nuevo partido socialista en Cataluña, por si el PSOE no tuviera suficiente.