Política

Con votos del PNV y EH Bildu

El Parlamento Vasco apoya el derecho de autodeterminación

Redacción

29/05/2014

La cámara autonómica considera que ese derecho reside "en la potestad de sus ciudadanos para decidir libre y democráticamente su estatus político".

El Parlamento Vasco ha proclamado hoy el derecho de autodeterminación de Euskal Herria con los votos de PNV y EH Bildu. La Cámara de Vitoria-Gasteiz reivindica que "Euskal Herria tiene derecho a la autodeterminación y que ese derecho reside en la potestad de sus ciudadanos para decidir libre y democráticamente su estatus político".

La iniciativa señala que los vascos tienen derecho a decidir su "estatus políticos, económico, social y cultural, bien dotándose de un marco político propio o compartiendo, en todo en parte, su soberanía con otros pueblos".

En la sesión plenaria de hoy el Parlamento Vasco ha debatido una proposición de EH Bildu relativa al derecho de autodeterminación de Euskal Herria que ha salido adelante con los votos de los parlamentarios del PNV y EH Bildu. Mientras tanto, PSE-EE, PP y UPyD han votado en contra.

El parlamentario de EH Bildu, Peio Urizar, ha reconocido que en la Constitución española no está recogido el derecho de autodeterminación y cree que se "inventaron el término nacionalidad, aceptando que Euskal Herria y Cataluña son naciones, por el miedo a que se abriera la puerta que no era conveniente" y para "dejar sin valor estas realidades nacionales". "España jamás nos aceptará como nación, solo pondrá trabas para ejecutar ese derecho de autodeterminación", ha lamentado. Por otra parte, Urizar ha asegurado que los últimos resultados electorales muestran que "en Euskal Herria y no solo desde el ámbito abertzale, hay una mayoría que está a favor del derecho a decidir".

El portavoz del PNV, Joseba Egibar, que ha reclamado la "paternidad" del texto, ha reprochado a EH Bildu que haya llevado al pleno este tipo de resoluciones porque el foro para debatir estas cuestiones debe ser la Ponencia de Autogobierno recientemente constituida en el Parlamento de Vitoria-Gasteiz.

Por su parte, PSE-EE, PP y UPyD han rechazado la propuesta, han cuestionado la definición jurídica del derecho de autodeterminación y se han preguntado por el futuro de la citada ponencia, una vez que PNV ha respaldado "el derecho a decidir de la mano de EH Bildu".

El portavoz parlamentario del PSE-EE, Jose Antonio Pastor, ha recordado al PNV que su formación ha presentado una estructura federal del Estado y le ha invitado a que se una a su propuesta, que "abre el camino para poder discutir de estos temas, dentro de un orden y con carácter incluyente", y ha lamentado que Egibar haya entrado al debate propuesto por EH Bildu en lugar de remitirlo al seno de la ponencia como en otras ocasiones.

Borja Sémper, portavoz parlamentario del PP, ha defendido que el derecho de autodeterminación no existe en el ordenamiento jurídico y ha defendido que los ciudadanos piden a los parlamentarios que trabajen para resolver sus problemas y no que se "regodeen haciendo viejos y caducos debates".

Por ultimo, el parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, ha defendido que, "por mucho que el Parlamento ratifique que Euskal Herria tiene derecho a la autodeterminación, no existe ese derecho", por lo que el acuerdo "no tendrá ninguna aplicación práctica". Además, ha advertido que el voto del lehendakari a favor del derecho de autodeterminación "debería tener consecuencias políticas inminentes".