Política

Cinco eurodiputados

Podemos dice que estaría listo para gobernar en año y medio

Redacción

30/05/2014

Pablo Iglesias asegura que el problema no es que ardan los contenedores, sino que haya gente que busca comida en ellos.

El líder y eurodiputado de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado este viernes que está convencido de que su formación podría estar lista dentro de un año y medio para conformar un gabinete de Gobierno con gente "más preparada" que la de "los partidos de la casta" y capaz de mejorar la situación de España y cambiar "radicalmente el tablero político".

Así lo ha asegurado, durante la rueda de prensa que ha ofrecido Iglesias en Madrid, junto con los otros cuatro eurodiputados electos de la nueva formación. En esa comparecencia, han valorado los resultados electorales en los comicios europeos del domingo. "Pensamos que hemos derrotados a los cínicos", ha señalado; no obstante, ha añadido que el resultado "es prometedor pero no suficiente".

"Por ahora no hemos podido cumplir nuestro objetivo. No nacimos para ser una fuerza testimonial sino para participar del cambio político. Toca caminar en esa dirección", ha señalado. Ha destacado que estas elecciones les han demostrado que cuentan con un gran apoyo social, y que muchos ciudadanos están de acuerdo con los principios que defienden, entre ellos, "buena parte de las bases y los votantes" del PSOE, no así sus dirigentes.

Villarejo renunciará a su escaño cuando presente la directiva anticorrupción

El exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villerejo, número tres de la lista de Podemos a las elecciones europeas, renunciará a su escaño de eurodiputado cuando presente ante el Parlamento Europeo la directiva anticorrupción del partido que lleva su nombre.

Así lo ha confirmado en rueda de prensa el líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien ha recordado que ya hace unos meses, cuando presentó la candidatura, Jiménez Villarejo anunció que no era su intención incorporarse a la vida política en el Parlamento Europeo por razones "personales y familiares", como hoy ha reiterado.

Contenedores ardiendo

Por otra parte, preguntado por los incidentes en el barrio de Sants de Barcelona tras el desalojo de Can Vies, Iglesias ha señalado que las imágenes de Barcelona "no pueden gustar a nadie" porque "revelan una tensión y una fracción social".

"Los contenedores ardiendo son una imagen que no nos gusta, pero el problema no es que ardan, es que haya gente que busca comida en los contenedores. Para acabar con eso hace falta políticas públicas que protejan a los ciudadanos", ha defendido, para añadir que "existe un Código Penal que se aplicará a los que hayan cometido comportamientos antijurídicos".