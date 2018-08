Política

El rey abdica

Rajoy: 'Sólo se puede cambiar la monarquía siguiendo la Constitución'

Redacción

03/06/2014

Alfredo Pérez Rubalcaba, por su parte, ha afirmado que su partido no va a romper el consenso constitucional que se alcanzó durante la Transición.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado este martes, sobre la posibilidad de cambiar el régimen de monarquía parlamentaria que rige en España, que quien quiera puede impulsarlo, "pero con las reglas establecidas en la Constitución.

En la inauguración de la jornada "The Spain Summit" organizada por The Economist, Rajoy ha subrayado que "lo único que no se puede hacer en democracia es saltarse la ley", en respuesta a una pregunta en estas jornadas.

El presidente ha incidido en que la Constitución establece la monarquía como forma de Estado y ha añadido que en España tiene un apoyo "muy mayoritario".

Rajoy ha reiterado que la decisión anunciada este lunes por el rey Juan Carlos I no fue improvisada y ha asegurado que llevaba "dándole vueltas hace tiempo".

Rubalcaba: 'No vamos a romper el consenso constitucional'

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha afirmado que su partido no va a romper el consenso constitucional que se alcanzó durante la Transición acerca de la Monarquía porque es "un valor" del que los socialistas se sienten orgullosos.

Aunque es PSOE es un partido "de hondas raíces republicanas", ha recalcado que hizo un "pacto durante la Transición" que ha permitido "35 años de desarrollo político" marcados por "el consenso, la convivencia y el civismo".