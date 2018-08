Política

Parlamento vasco

El Parlamento Vasco reclama el fin de la dispersión de los presos

Redacción

05/06/2014

PNV y EH Bildu han unido sus votos para reclamar el fin de la dispersión y de la "vulneración de derechos humanos" de los reclusos.

El Parlamento Vasco ha reclamado hoy, con los votos de PNV y EH Bildu, el fin de la dispersión de los presos de ETA para acabar con la "vulneración de derechos humanos" de los reclusos y de sus familiares porque es un "deber humanitario" y "coadyuva a fortalecer la paz y la convivencia".

El texto, además, insta al Gobierno central a "a acabar con la política de dispersión", puesto que "no existe ningún impedimento legal para ello, porque esa es la voluntad manifestada por los propios presos vascos, sus familiares y la mayoría de la sociedad vasca".

El portavoz de EH Bildu, Julen Arzuaga, ha defendido que el alejamiento de los presos "no tiene soporte en la legislación" y supone "un pisoteo continuo de sus derechos fundamentales". "Tras 25 años, es hora de terminar con la política de dispersión. Es el momento más adecuado y si se tarda en hacerlo será peor. No hay excusas legales y tampoco hay problemas técnicos porque en la cárcel de Zaballa (Araba) hay suficiente espacio", ha solicitado.



Por su parte, Joseba Egibar ha subrayado que el PNV "nunca ha aceptado un recorte de derechos en política penitenciaria" y ha pedido que ésta "se adapte a la nueva realidad" que supone el cese de la actividad de ETA y el hecho de que los presos de ETA se hayan mostrado dispuestos a acogerse a medidas de reinserción individualizadas. "¿No les parece relevante que ETA haya anunciado el cese definitivo? ¿No es lógico que la política penitenciaria tenga que cambiar radicalmente porque el objetivo de lucha contra ETA ha desaparecido?", ha preguntado Egibar a PP y PSE-EE.



Los socialistas han defendido su propia enmienda, en la que apuestan por una "política penitenciaria consensuada, dinámica y flexible y basada en la reinserción" e instan a los presos de ETA a "romper con ETA" de forma individualizada. En este sentido, Rodolfo Ares ha considerado que "el futuro de los presos está en manos de los presos" y ha instado a EH Bildu a animar a los reclusos a que "rompan con ETA de manera personalizada" porque "así será más fácil y rápido abordar" el fin de la dispersión.



Borja Sémper (PP) ha dejado claro que el Gobierno central no va a aceptar la interlocución de "ninguna banda terrorista" para hablar de política penitenciaria y ha manifestado que "la dispersión nació con ETA y morirá con ETA, ya que quien la mantiene "con su tozudez de no disolverse es ETA". Además, ha asegurado que, aunque el PNV no participó en el diseño de la dispersión, "sí estuvo en su aplauso político" y se ha dirigido a Arzuaga para pedirle "humildad" cuando hable de derechos humanos.



Por último, Gorka Maneiro (UPyD) ha opinado que la dispersión "es legal y "no vulnera derechos fundamentales" y ha planteado que su mantenimiento tiene "todo el sentido del mundo porque ETA sigue vigilante y amenazante y se niega a disolverse".

Comparecencia de Etxerat



Miembros de la asociación de familiares de presos, Etxerat, que han estado presentes hoy en el pleno, han comparecido ante los medios de comunicación tras la votación para "congratularse" por el posicionamiento aprobado y censurar la "gravísima actitud" de aquellos partidos que todavía hoy "siguen respaldando" esta "cruel política de dispersión".



Rafa Isasi, que ha ejercido hoy de portavoz de esta plataforma, ha calificado de "indignante" que haya políticos que apoyen esta estrategia de dispersión que no "favorece la paz", ni la "resolución del conflicto", y no se corresponde con el "momento político" actual.

Con este nuevo debate sobre la política penitenciaria, el Parlamento vasco suma ya más de 200 iniciativas discutidas a lo largo de la historia en relación a este asunto, según el cálculo del parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga, que ha sido el encargado de defender la propuesta de su grupo.