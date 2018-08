Política

Juicio en Francia

Suberbiola: 'Hoy no existe actividad armada, y no va a existir'

06/06/2014

La Policía antiterrorista francesa, sin embargo, considera que ETA no tiene intención de disolverse, según un documento de su comité ejecutivo requisado a un preso encarcelado en Francia.

"Hoy no existe actividad armada ninguna (de ETA) y no va a existir nunca jamás, ni en Francia ni en España (...) ni en ninguna otra parte del mundo", ha dicho este viernes Igor Suberbiola en el Tribunal de lo Criminal de París, donde continúa el juicio contra Ainhoa Ozaeta, el propio Suberbiola y Jon Salaberria, los dos primeros inculpados como dirigentes de ETA. Durante esa sesión, sin embargo, el comandante de la Subdirección Antiterrorista francesa (SDAT) Laurent Hury ha asegurado que ''ETA no tiene intención de disolverse'', según un documento de su comité ejecutivo requisado a un preso encarcelado en Francia.

Los tres acusados han respondido que su juicio se ha hecho "con una clara intencionalidad política: negar (que se ha producido) un cambio político'' en Euskal Herria. Así, Suberbiola, en una declaración que han suscrito todos, ha hecho hincapié en que con sus últimos comunicados se ha expresado "el compromiso de ETA de desarmarse, que lo va a llevar hasta el final''.

En nombre de los tres y a título personal, ha querido "hacer un reconocimiento sincero de todo el sufrimiento, de todo el dolor" causado por la banda en las "décadas de conflicto armado" en las que fue "parte". "Hacemos una renuncia a la forma de lucha armada utilizada en el pasado", ha añadido, antes de insistir en que de cara al futuro utilizarán "únicamente las vías pacíficas y democráticas".

Interrogados por la presidenta del tribunal, Jacqueline Audax, sobre si mantendrán ese compromiso aunque ETA decida retomar las armas, Suberbiola y Salaberria han replicado que "no hay ninguna posibilidad de marcha atrás".

ETA no tiene intención de disolverse, según Laurent Hury

''ETA no tiene intención de disolverse, como lo muestra el documento del "zuba" (comité ejecutivo o máximo órgano de dirección) de diciembre", ha explicado Laurent Hury.

Hury ha señalado que, a la vista de ese documento (encontrado en soporte informático en la celda de un miembro de ETA al que no ha identificado), "ETA sigue disponiendo de un comité ejecutivo que está plenamente operativo".

También ha insistido en que conserva "un arsenal con un poder letal importante". Para ilustrarlo, ha señalado que no se han recuperado 252 de las 404 pistolas que robó en octubre de 2006 en Vauvert (este de Francia), ni 500 kilos de explosivos de los 1.300 que sustrajo en 2005, ni un millar de las 3.000 placas de matrículas de vehículos de otro robo en 2005.

En cuanto al número de miembros de ETA en libertad, el comandante de la SDAT ha afirmado que "no son muy numerosos" (el fiscal, Jean-François Ricard ha precisado que hay menos de un centenar), y ha apuntado a que se ha producido "una cierta diáspora" por Europa, es decir, que algunos se han ido de Francia para refugiarse en otros países. Ha citado Alemania e Italia.