Miles de personas piden un referéndum para decidir sobre la monarquía

07/06/2014

La manifestación ha recorrido las calles de Madrid tras una pancarta que decía: 'Referéndum ya, por un proceso constituyente'

Miles de personas se han manifestado en Madrid a favor de la celebración de un referéndum para poder elegir entre monarquía y república como forma de Estado, después de que el pasado lunes el Rey Juan Carlos anunciara su decisión de abdicar la Corona.

La marcha ha comenzado en la céntrica plaza de Cibeles y finalizará en la Puerta del Sol, donde los asistentes tienen previsto permanecer concentrados y celebrar una asamblea ciudadana. La manifestación está encabezada por una pancarta que reza: 'Referéndum ya, por un proceso constituyente'.

Entre los dirigentes políticos que se han sumado a esta convocatoria se encuentran el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, y el coportavoz federal de EQUO, Juantxo López de Uralde. Además otros movimientos ciudadanos como Democracia Real Ya y el Movimiento 15M participan en la marcha.

Los asistentes han acudido con banderas republicanas, así como de las juventudes comunistas y se entonan consignas como: 'Si, sí, sí, queremos decidir'; 'Juan Carlos acelera, que llega la tercera'; 'Que no, que no, que no nos representan'.