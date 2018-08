Política

Cadena humana

Gure Esku Dago: 'Nuestra reivindicación no es abertzale; es demócrata'

David Pérez | EiTB.COM

09/06/2014

Entrevistado en Radio Euskadi, Angel Oiarbide ha explicado que el objetivo de la plataforma es "hacer un punto de encuentro entre diferentes sensibilidades democráticas".

El portavoz de Gure Esku Dago Angel Oiarbide ha señalado que la reivindicación de la multitudinaria cadena humana que ayer unió Durango con Pamplona/Iruñea a favor del derecho a decidir, y que reunió a más de 150.000 personas, "no es hacer un cúmulo de fuerzas abertzales, porque nuestra reivindicación no es abertzale, sino democrática".

En ese sentido, ha indicado que el derecho a decidir "es una herramienta democrática que también está pidiendo la sociedad española para decidir si quiere república o monarquía", y ha subrayado que Ezker Batua y Podemos, "la tercera y cuarta fuerza a nivel estatal", hayan mostrado su apoyo a la cadena humana. "Algo está cambiando", ha enfatizado.

Entrevistado en el programa "Boulevard" de Radio Euskadi, Oiarbide ha explicado que el objetivo de Gure Esku Dago es "hacer un punto de encuentro entre diferentes sensibilidades democráticas", y ha recordado que en Escocia, país que toman como ejemplo, "el derecho a decidir no es un principio nacionalista, sino democrático".

Oiarbide cree que la sociedad estaba "roñada, con las articulaciones agarrotadas, y no física, sino mentalmente": "¡Cuánto costaba a agentes de distintas sensibilidades políticas juntarse a hablar sobre estos temas y caminar juntos!". "Nosotros, para poder superar eso y articularlo, nos pareció una herramienta muy interesante la cadena humana", ha manifestado.

El portavoz de la plataforma ha reconocido que "aún hay algunas sensibilidades que no están cómodas [con el derecho a decidir] y que no están en este punto de encuentro", pero ha añadido que "nos parece normal". "No queremos señalar a nadie, porque como país empezamos a dar pasos por la senda de la democracia ayer mismo", ha apuntado, metafóricamente.

Sobre este punto de encuentro, ha explicado que "en este país hay varios sentimientos nacionales", por lo que considera que la mayor acumulación de personas se puede dar en la idea del derecho a decidir, "que entre todos podamos decidir nuestro futuro".

Oiarbide ha aclarado que "nuestro objetivo no es meternos en la estrategia de los partidos", pero se ha mostrado "convencido" de que éstos "están escuchando lo que la ciudadanía dice". "Lo que está pasando ahora va a influir, está influyendo ya", ha celebrado.

Preguntado por si el derecho a decidir ha sido "manoseado" por ETA, el portavoz de la plataforma impulsora de la cadena humana ha considerado que "hasta ahora todo ha estado enredado, el ciclo que acaba de terminar lo ha ensuciado, incluso el euskera ha estado en el mismo fango, pero una vez que todo eso se ha terminado, hay que limpiar y socializar el derecho de autodeterminación".

"Tenemos todo por hacer, por sanear", ha finalizado.