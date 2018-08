Política

Comunicado

Dignidad y Justicia no recurrirá la absolución del caso Segi

Redacción

18/06/2014

La asociación de víctimas considera "absolutamente inasumible" la cantidad de dinero que tendría que pagar en caso de ser desestimado el recurso, unos 120.000 euros.

Dignidad y Justicia (DyJ) ha anunciado que no recurrirá la absolución por parte de la Audiencia Nacional de los 40 jóvenes que fueron acusados de pertenecer a la ilegalizada Segi al considerar económicamente "inasumible" para la asociación el coste del recurso, que en caso de ser desestimado sería de 120.000 euros.

La decisión de Dignidad y Justicia, personada como acusación popular en el caso, se produce después de que el viernes pasado la Fiscalía de la Audiencia decidiera no recurrir la absolución al entender que no había margen para ello, aunque fuentes fiscales aseguraron que no estaba al cien por cien de acuerdo con ella.

La asociación de víctimas explica en un comunicado que interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) le costaría una media de 3.000 euros de costas por cada acusado y que en caso de ser desestimado debería de pagar a los 40 recurridos alrededor de 120.000 euros, una cantidad "absolutamente inasumible".

Absolución "incomprensible"

Dignidad y Justicia considera la absolución "incomprensible" y entiende que, con su fallo, la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha denostado la investigación de las fuerzas policiales y ha "optado" por los argumentos de las defensas de los acusados.

De esta forma, critica la evaluación de las pruebas que ha hecho el tribunal y apunta que, como sobre esta consideración no puede pronunciarse el Supremo, prefiere no recurrir.