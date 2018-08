Política

Pablo Iglesias: 'El terrorismo tiene explicaciones políticas'

23/06/2014

El líder de Podemos ha afirmado que si no fuera así, "no se entendería que González y Aznar se sentaran a negociar"

El líder y eurodiputado de Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado que "el terrorismo [de ETA] ha causado un enorme dolor, pero también tiene explicaciones políticas".

"Si no tuviera explicaciones políticas, no se entendería que [Felipe] González y [José María] Aznar se sentaran a negociar", ha añadido, en un desayuno informativo en Madrid.

"Si tuviera que hablar de ETA en Europa diría que el terrorismos ha producido un enorme dolor en nuestro país, eso es indudable, pero también diría que tiene explicaciones políticas", ha manifestado. De este modo, ha señalado que teniendo "muy claro" su rechazo y su condena "hacia los actos que arrebataron la vida a cientos de personas, si él tuviera que afrontar este asunto trataría "de comprender las claves políticas fundamentales".

Iglesias ha reclamado que se confíe en la "mayoría de edad" de los españoles para decidir en temas como Cataluña, la jefatura del Estado o el aborto.

Iglesias ha defendido el derecho de "catalanes, vascos o gallegos" a decidir y ha confesado que aunque no le gustaría que ninguna región se independizara, entiende que "no se sientan cómodos". "Ya me gustaría que se sintieran cómodos, pero la respuesta a estos problemas debe ser preguntar a la gente, la democracia es así", ha sentenciado.

En ese sentido, ha considerado que la solución al conflicto catalán no va a venir de "consensos inventados" o con "llamadas secretas", sino a través de "mayorías sociales desde abajo", aunque ha añadido que él apuesta por que Cataluña siga formando parte de España.

Iglesias también ha criticado que se vaya a aforar al rey Juan Carlos porque "a cualquier ciudadano le parece incompatible el aforamiento con la igualdad ante la ley" y no hay argumentos democráticos para defenderlo, ha dicho.

El eurodiputado de Podemos se ha referido también a la reforma fiscal impulsada por el Gobierno, de la que ha criticado que se vayan a beneficiar "las rentas más altas, al tiempo que los trabajadores, los autónomos y las pequeñas y medianas empresas son los que pagan impuestos".

Un asistente irrumpe a gritos

En el transcurso del desayuno, uno de los asistentes ha interrumpido el turno de preguntas y ha reprochado a gritos a Iglesias que asesorase políticamente al Gobierno de Venezuela, que, ha dicho, está reprimiendo con dureza las protestas estudiantiles.

Después de que la seguridad de hotel donde se celebraba el acto sacase al espontáneo de la sala, el líder de Podemos -que asesoró al Ejecutivo venezolano a través de una fundación de estudios políticos- ha criticado las formas pero se ha mostrado dispuesto a debatir: "Algunos prefieren utilizar insultos, no quieren debatir, prefieren difamar; yo siempre he estado dispuesto a debatir desde la calma de cualquier tema".

Aforamiento del rey

Iglesias ha también ha vuelvo a criticar al PP y al PSOE por "pactar la abdicación express" del Rey Juan Carlos impidiendo que la gente pueda decidir "sobre una cuestión fundamental" como es el modelo de la jefatura de Estado.

Preguntado además si su formación recibió invitación para asistir a la recepción que los nuevos reyes celebraron en el Palacio Real el jueves tras la proclamación de Felipe VI, Iglesias ha bromeado que "no les suelen invitar a eventos de esta naturaleza", pero que de haber sido así y de haber decidido "dar la sorpresa" y acudir al acto, puede que le hubieran "arrebatado la atención mediática a los nuevos reyes".