Política

Caso Bárcenas

Ruiz Mateos es el titular de las seis cuentas en el banco de Bárcenas

Redacción

23/06/2014

El empresario y exeurodiputado es el titular de las seis cuentas en el Dresdner Bank de Ginebra (Suiza), en el que acumuló una parte de sus fondos el extesorero del Partido Popular.

El empresario y exeurodiputado José María Ruiz Mateos es el titular de las seis cuentas en el Dresdner Bank de Ginebra (Suiza), en el que acumuló una parte de sus fondos el extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas, que investiga el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, según ha señalado a la Radio Televisión Suiza (RTS) el fiscal de Ginebra Jean Bernard Schmid.

"Estas informaciones bancarias han sido ya enviadas a la Justicia española en el marco de otra causa. Ya tienen estas informaciones", ha señalado el fiscal en manifestaciones a la RTS.

Ruz cursó el pasado 14 de mayo una nueva comisión rogatoria a las autoridades helvéticas para que se dirigieran al LGT Bank, antiguo Dresdner, para que identificara a la "persona políticamente expuesta" que era titular de estas seis cuentas así como la documentación relativa a "apertura, apoderados, extractos, relación de ingresos, transferencias y extracciones".

El 28 de mayo el exsenador del PP Luis Fraga, que también tuvo cuentas en este banco, aseguró ante el juez Ruz no conocer la identidad del titular. "Es un misterio, no sé quién es el señor X. No sé quién es el tercer hombre", apuntó, según varias fuentes jurídicas presentes en la declaración.